Шесть стран бойкотируют Олимпиаду-2022. В чем перед ними провинился Китай?

На Западе считают, что Игры в Пекине послужат пропаганде «деспотического режима КНР», но при этом не хотят закрывать соревнования для своих спортсменов.

Одна их обсуждаемых тем накануне Олимпиады — дипломатический бойкот, который учинили Играм власти США. Помимо американцев этот демарш поддержали правительства Великобритании, Канады, Австралии, Литвы и Косово. Также в Пекин не поедут высокопоставленные чиновники из Японии и Германии, но эти страны не стали объявлять официальный бойкот, а просто проигнорировали приглашения в китайскую столицу. По большому счету акция, придуманная Соединенными Штатами, является исключительно формальной.

Оттого что руководители восьми стран не будут присутствовать на олимпийских церемониях, проиграют исключительно сами бойкотирующие. Ведь первые лица других государств в Пекин приедут, в том числе Президент России Владимир Путин. Спортсмены из США, Великобритании, Германии и так далее уже в Олимпийских деревнях — так что демарш не идет ни в какое сравнение со знаменитыми бойкотами 1980 и 1984 годов. И все-таки определенный осадок есть, ведь привязывая Игры к китайскому Нового году и к празднованию столетия своей правящей партии, в КНР рассчитывали на праздник и потратили на его подготовку 4 миллиарда долларов. А он оказался подпорчен негативом.

Со стороны причина всему случившемуся — геополитика с противостоянием двух сверхдержав. И вроде бы это не имеет никакого отношения к спорту. Однако это не совсем так. Попытаемся разобраться, какие же конкретно претензии накопились у США к Китаю.

??We are excited to launch our #DualOlympicCity video series, ?celebrating Beijing as the first Dual Olympic City in the world??? It's time to experience Beijing and look forward to the extraordinary performances we will see at #Beijing2022! ??? pic.twitter.com/VGWxUsnUo6 — Beijing 2022 (@Beijing2022) October 11, 2021

Уйгуры

Главный мотив нынешнего дипломатического бойкота — якобы имеющие место притеснения этнического и религиозного меньшинства уйгров в провинции Синьцзян. В этом мусульманском регионе на Северо-Западе страны неспокойно с 2009 года, и, как только Китай выиграл право на проведение Олимпиады-2022, стало очевидно, что американцы постараются сделать этот внутриполитический вопрос частью олимпийской повестки. Как уже произошло с «тибетской проблемой» во время летних Игр 2008 года, которые также проводили Пекин.

В 2008-м на волне беспорядков с участием тибетских буддистов Китай получил массу международной критики, в том числе от будущего президента США Барака Обамы. Дошло до того, что на грани срыва из-за акций протеста оказалась эстафета олимпийского огня. С тех пор она проводится только в Греции и стране-организаторе (а до 2008 года проводилась по всему миру). Очевидно, что Китай, как всякая большая страна (в том числе и США), имеет много региональных проблем, чем ее оппоненты, увы, умело пользуются. И если бы сейчас не было уйгуров, наверняка нашлись бы другие поводы для бойкотов.

Тайвань

Присутствие этого острова на любых больших соревнованиях — давний повод для склок. Дело в том, что эта территория до сих пор считает себя «настоящим Китаем» с легитимной властью, а всю материковую часть страны — «оккупированной коммунистическими мятежниками». В КНР с таким подходом, естественно, не согласны и, в свою очередь, считают Тайвань собственной вотчиной, не признавая его независимости. До 1976 года из-за странной позиции МОК именно остров выступал на Олимпиадах от имени Китая, а КНР в знак протеста все Игры бойкотировала.

Но в 1980-м ситуация поменялась зеркально — КНР оказалась на ОИ, а Тайвань — в оппозиции. Компромисса удалось достичь только в 1984-м, когда островитяне согласились выступать под названием «Китайский Тайбей» и под специально придуманным флагом, не имеющим ничего общего с государственным. Однако напряженность сохраняется по сей день. Так тайбейцы заявили, что не выйдут в Пекине-2022 на церемонии открытия и закрытия. А участие в бойкоте ОИ-2022 Литвы — это отголосок внешнеполитической войны между китайцами и прибалтами из-за признания литовцами Тайваня. В США традиционно также поддерживают островитян и не упускают возможности позлить этим КНР.

Гонконг

Этот автономный административный район в 1997 году перешел из юрисдикции Великобритании под контроль Китая. При этом еще со времен Британской империи (с 1950-х) Гонконг является самостоятельным членом МОК и выставляет на Играх независимые сборные. Это продолжается до сих пор — в Пекине-2022 гонконгскую команду будут представлять три атлета, хотя подобная ситуация выглядит странно и двусмысленно. Ведь даже Великобритания, представленная в некоторых видах спорта (например, в футболе, регби и керлинге) разными частями Соединенного Королевства, вынуждена выставлять на Олимпиады объединенную сборную.

Пока Китай не объявлял о желании поглотить сборную Гонконга — и тоже явно по политическим причинам. Ведь в административном районе начинаются беспорядки при любой попытки урезать их автономные права и распространить на регион действие китайских законов. Якобы имеющее место ущемление прав жителей Гонконга и даже репрессии против них — это еще один повод для давления на КНР со стороны США, том числе и в рамках олимпийского бойкота.

Северная Корея

Сборной КНР не будет на Олимпиаде в Пекине. Она дисквалифицирована МОК за немотивированный пропуск летних Игр-2020 в Токио. Но это не отменяет того факта, что Китай был и остается крупнейшим партнером и самым верным союзников Северной Кореи. Именно на китайцев обычно обращаются взоры, когда возникает очередной кризис, связанный с Пхеньяном. Американцы прямо говорят, что, если бы не поддержка КНР, коммунистический режим в Северной Корее давно бы рухнул. Впрочем, это не единственная претензия США к внешней политике Китая. Есть, например, многочисленные территориальные разногласия с Японией, которую всячески поддерживают американцы. И нынешнее сближение китайцев с Россией — из той же оперы.

Скандал вокруг китайской теннисистки, очень невовремя случившийся во время подготовки к Играм, тоже поставлен в вину властям Китая: именно из-за него в Пекин не поедут немецкие министры. Напомню, что в соцсетях Пэн Шуай в начале ноября прошлого года внезапно появился рассказ о том, как спортсменку домогался и в конце концов изнасиловал крупный функционер компартии. Сообщение довольно быстро было удалено, после чего Пэн долго не выходила на связь ни с кем из иностранцев. В конце концов разговора с ней по удаленной связи добился президент МОК Томас Бах.

Spectators wearing «Where Is Peng Shuai» shirts at the Australian Open Women's Final, we managed to successfully hand out one thousand of these shirts for free last night. Sadly they weren't shown on the broadcast but they were everywhere! #WhereIsPengShuai pic.twitter.com/7Wvvf0AG2v — Drew Pavlou For Senate (@DrewPavlou) January 30, 2022

Во время той беседы Шуай заверила, что жива, здорова, на свободе и ее никто не преследует. Однако в искренность слов девушки никто не поверил. Женская теннисная ассоциация заявила, что заявления Пэн могли быть сказаны из-под палки, и в качестве превентивной меры отменила все соревнования в Китае. На недавнем Открытом чемпионате Австралии в поддержку Пэн устраивались многочисленные акции. Во время Игр в Пекине Томас Бах планирует личную встречу с теннисисткой, несмотря на все ковидные ограничения, чтобы окончательно развеять все сомнения. Однако шансов, что после этого претензии будут сняты, практически нет.

Американцам и их союзникам не нравится сам факт закрытости китайского общества и страны в целом. В такой обстановке на оппонентов легко навесить и искусственное выведение ковида, и попытку поработить страны третьего мира, и «деспотическое насаждение коммунистической идеологии» и вообще все что угодно. Было бы желание, а повод для бойкота найдется.