Каких нападок на российских спортсменов можно ждать в Пекине? Хейтеров меньше не становится

Наши олимпийцы снова могут оказаться под огнем критики со стороны русофобов.

Олимпиада в Пекине начинается совсем скоро — первые официальные тренировки стартуют уже в четверг, а значит, с каждым днем политика будет ощущаться в китайском предновогоднем воздухе все явственнее (китайский Новый год — 1 февраля). Россия выступает в Пекине без флага и гимна, представляя Олимпийский комитет России, что добавляет ситуации напряжения. За последние годы Олимпиады и большие соревнования не раз становились ареной противостояния с зарубежными спортсменами — из-за различных заявлений, допинг-скандалов и судейских разборок. В этом году к этим темам присоединяются жесткие антиковидные меры.

Права меньшинств

Наверняка сразу нагреется ситуация в фигурном катании, где программу откроет командный турнир с афишей Россия vs США. В нем с большой долей вероятности может принять участие небинарный фигурист Тимоти Ледюк, выступающий в паре с Эшли Кейн-Гриббл. На протяжении последних недель тренер российских танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова Александр Жулин неоднократно критиковал и даже оскорблял фигуриста, называя «уродом» и сравнивая с педофилами. Американская федерация даже не выдержала и опубликовала официальное сообщение, в котором выразила поддержку своему спортсмену и осудила ненависть.

Ранее в этом сезоне судья Александр Веденин также неоднозначно высказывался о фаворитах танцевального турнира французах Габриэлле Пападакис и Гийоме Сизероне, заявив, что их катание холодное из-за нетрадиционной ориентации партнера. Международный союз конькобежцев начал расследование, но о его результатах неизвестно. Скорее всего, их и не будет.

Допинг и санкции

Во второй половине сезона резко прибавили российские биатлонисты, в том числе Александр Логинов. Уже несколько лет его имя при любом мало-мальском успехе склоняется во всех зарубежных СМИ с неизбежным напоминанием о положительном допинг-анализе на ЭПО в 2014 году. Разумеется, никуда не ушла и тема Сочи, из-за которой Россия выступает без флага и гимна. На летней Олимпиаде в Токио сразу несколько спортсменов, в основном из США и Великобритании, критиковали санкции против России как ненастоящие. СМИ и вовсе говорили о них как о чистых и смехотворных формальностях.

Хотя наши биатлонисты утверждают, что в последнее время подобрел даже наш вечный хейтер швед Себастьян Самуэльссон — поздравляет после подиумов и не вспоминает про допинг. Но любой спортсмен, который появлялся в Сочи, — а есть в сборной и такие ветераны, как сноубордист Вик Уайлд или скелетонист Александр Третьяков, — будет автоматически под подозрением. О чем говорить, если даже победы фигуристки Анны Щербаковой и других учениц Этери Тутберидзе за океаном вызывают подозрения, что они что-то понюхали или приняли. Гендиректор Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт может стать одним из спикеров-правдорубов.

Кроме того, как утверждают источники «СЭ», в Пекине за статусом России будут следить еще жестче и сделают все, чтобы ассоциативная связь между ОКР и Россией была минимальна.

Антиваксерство и маски

Правила, опубликованные перед Играми Международным олимпийским комитетом, жесточайшим образом регламентируют санитарные меры, которые должен предпринять спортсмен и любой посетитель объекта. Так, формально даже запрещены обычные медицинские маски — необходимо носить респираторы особой марки.

В сборной России нет открытых антиваксеров, в отличие от некоторых других команд, но масочный режим в нашей стране обычно соблюдается гораздо свободнее, чем в законопослушных державах. Любую приспущенную маску припомнят и сейчас. А сразу несколько сборных из России встретились с проблемами или не смогли попасть в США на отборочные соревнования из-за отсутствия одобрения вакцины «Спутник V» — это и конькобежцы, и фристайлисты, и сноубордисты.

Не исключено, что отдельно упомянут наших несовершеннолетних спортсменов, которые не вакцинировались перед Олимпиадой из-за юридических нюансов.

Судейские скандалы

На Олимпиаде в Токио «СЭ» нашел с десяток случаев, когда судейство наших спортсменов было спорным и даже несправедливым — в отдельных случаях это признавали сами федерации.

На зимней Олимпиаде не так много чисто судейских видов спорта — на ум приходит только фигурное катание, но на деле моментов, когда могут вмешаться судьи, намного больше. Как минимум это лыжные спринты, на которых у россиян постоянно происходят конфликты с норвежцами и норвежками.

Вопиющий случай произошел в нынешнем сезоне на Кубке мира по скелетону. Чемпион Сочи Третьяков лидировал на седьмом этапе Кубка мира после первой попытки. Опережая латвийца Мартина Дукурса на 0,21 секунды! Этап проходил в Германии, и сама немецкая команда подала протест на то, что работники плохо убрали трассу от снега и это повлияло на результат их спортсмена Акселя Юнга. Протест удивительным образом удовлетворили и результаты попытки просто аннулировали! А во второй попытке выиграл Дукурс, вторым стал Юнг, а третьим — Третьяков.

Ко всему этому можно приплюсовать то, что братья Мартин и Томас Дукурсы, а также их отец и главный тренер сборной Латвии Дайнис — давние критики России. Дукурсу-старшему принадлежат фразы: «Ричард Макларен и Денис Освальд выглядят абсолютными идиотами. Собирали на каждого спортсмена по 50 страниц доказательств, а сейчас в проигрыше».

Подобные мелочи с уборкой снега и тому подобным возможны и в Пекине, тем более что сборная ОКР по результатам сезона и прошлогодних чемпионатов мира претендует минимум на вторую строчку общекомандного зачета. Для победы нужно, чтобы повезло с неудачами у норвежских лыжников и биатлонистов.

Украина

Еще более щепетильная тема, которая начала развиваться на Олимпиаде в Токио. Тогда прыгуний в высоту Ярославу Магучих и Марию Ласицкене угораздило сфотографироваться после завершения олимпийского турнира. В украинских соцсетях поднялся шквал гнева, так как Ласицкене формально имеет отношение к Вооруженным силам РФ.

Перед этими Играми украинские руководители скорректировали отношение, порекомендовав своим спортсменам не фотографироваться с россиянами и не стоять рядом с российской символикой. Что, в свою очередь, вызвало отповедь у российских политиков. А учитывая тяжелые отношения между Россией и Украиной и неутихающие разговоры о более острой фазе конфликта, тема Украины, не дай бог, может заполыхать еще сильнее, чем во время Олимпиады в Сочи 2014 года.