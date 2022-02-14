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Сегодня, 21:00

Мужская эстафета — главный шанс российского биатлона. Сейчас или никогда

Халили, Логинов, Цветков и Латыпов представят сборную России в биатлонной эстафете на Олимпиаде-2022
Владимир Иванов
Обозреватель
Александр Логинов.
Фото AFP
Как же хочется золота.

Россия точно не проваливает этот биатлонный турнир. У команды на Олимпийских играх уже больше медалей, чем на последнем чемпионате мира. Вместе с тем и сверхуспешным пока назвать выступление нельзя. И это даже не в сравнении с лыжниками — на их-то фоне вообще все в тени. Биатлонисты не добирают своего.

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Перенесенная гонка

Мужская эстафета в этом смысле может стать переломом. По большому счету, это главный вид для нашей команды. При идеальных раскладах мы одним махом можем получить четырех олимпийских чемпионов. Да даже если призеров — уже хлеб. Всем эта медаль нужна невообразимо.

Каждому есть что доказывать.

Халили — что его не зря поставили вместо Серохвостова.

Логинову и Цветкову уже по 30 лет, и не факт, что кто-то из них добежит до следующей Олимпиады. При этом у Александра есть хотя бы бронза за микст, а Максима после двух кошмарных четвертых мест безумно хочется видеть на подиуме.

Латыпов — единственный в этой сборной, у кого есть личная олимпийская медаль, но если он затащит всех в эстафете, уедет из Пекина в ином статусе. Статусе спасителя. Как когда-то Шипулин.

Эстафета будет тяжелейшая. В горный кластер вернулись пугающие морозы. В районе минус 30. Из-за этого даже вторничные старты перенесли на 14.30 по местному времени. Потому что в это время хотя бы есть солнце. В 17.00, в которые изначально планировалось начало, будет дикий дубак.

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Нужна смелость и немного удачи

При таком экстриме в топе окажутся самые стойкие и голодные до побед. В идеальных условиях тем же норвежцам сложно было бы что-то противопоставить. Братья Бе, Лагрейд и Кристиансен — фантастическая четверка. Однако аномальные для биатлона температуры нам на руку. Чем хуже условия — тем лучше для россиян. Это известная аксиома. Да и вспомните морозы на старте лыжного Кубка мира. Все норвежцы друг за другом снимались со старта, а вот из наших — ни один.

Александр Большунов, кстати, перед своей эстафетой был готов собрать всех и провести установку. Как он сам объяснял: потому что это реальнейший шанс и второго такого может не быть. Надо не играться, а брать свое здесь и сейчас. Но увидев глаза и настрой остальных, понял: нет смысла. Все и так все понимали.

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Важно, чтобы так же четко все осознавали биатлонисты. Очевидно, что готова мужская команда хорошо. Если каждый справится со своим этапом (как это, опять же, сделали лыжницы и лыжники), все точно будет хорошо. Эта сборная заслужила награды. Как и болельщики, которые, несмотря на годы неудач, не отворачивались от биатлона.

Команде нужны смелость и немного удачи. И кстати, флаг, с которым финишировал Сергей Устюгов, все еще у биатлонистов. Лыжники передали его на удачу — и Эдуард Латыпов сразу же зацепил бронзу.

Может быть, в эстафете все сложится еще интереснее?

Состав некоторых сборных на эстафету
Россия: Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов.
Норвегия: Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Шостад Кристиансен.
Франция: Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестье, Кентен Фийон Майе.
Германия: Эрик Лессер, Роман Рес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат.
Швеция: Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.

Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
Карим Халили
Максим Цветков
Эдуард Латыпов
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