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Жамнов — о сокращении дисквалификации Кузнецова: «Завтра-послезавтра будем понимать наши дальнейшие действия. Пока шансы есть»

Главный тренер сборной России Жамнов высказался о возможном сокращении дисквалификации Кузнецова
21:38
Евгений Кузнецов. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Евгений Кузнецов. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал возможное сокращение дисквалификации нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова перед Олимпиадой в Пекине.

— Думаю, завтра-послезавтра будем понимать наши дальнейшие действия по Евгению Кузнецову, чтобы он сыграл на Олимпийских играх. Пока шансы есть. А там, что будет дальше... Сами понимаете, что в этой ситуации многое зависит не от нас.

— Вы говорили, что Илья Ковальчук вместе с НХЛ занимается этим вопросом. Но Билл Дэйли сегодня открестился от того, что НХЛ участвует в процессе по сокращению дисквалификации.

— Не знаю, Ковальчук все время в контакте и с НХЛ, и с профсоюзом игроков. Думаю, этот вопрос лучше задать самому Илье. Он может дать полную информацию по статусу Кузнецова.

В 2019 году нападающий был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (ИИХФ) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года на чемпионате мира в Словакии, обнаружили кокаин. При этом хоккеист может играть в НХЛ, так как лига не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

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