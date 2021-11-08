Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал возможное сокращение дисквалификации нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова перед Олимпиадой в Пекине.

— Думаю, завтра-послезавтра будем понимать наши дальнейшие действия по Евгению Кузнецову, чтобы он сыграл на Олимпийских играх. Пока шансы есть. А там, что будет дальше... Сами понимаете, что в этой ситуации многое зависит не от нас.

— Вы говорили, что Илья Ковальчук вместе с НХЛ занимается этим вопросом. Но Билл Дэйли сегодня открестился от того, что НХЛ участвует в процессе по сокращению дисквалификации.

— Не знаю, Ковальчук все время в контакте и с НХЛ, и с профсоюзом игроков. Думаю, этот вопрос лучше задать самому Илье. Он может дать полную информацию по статусу Кузнецова.

В 2019 году нападающий был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (ИИХФ) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года на чемпионате мира в Словакии, обнаружили кокаин. При этом хоккеист может играть в НХЛ, так как лига не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).