Каменский рассказал о задачах советников главного тренера сборной России по хоккею

Советник главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова Валерий Каменский рассказал о задачах советников наставника национальной команды.

«Мы как советники акцентируем внимание на составе команды, — приводит слова Каменского ТАСС. — Мы просматриваем как можно больше матчей, общаемся с хоккеистами, делимся с главным тренером своим мнением и опытом».

По его словам, он планирует просмотреть потенциальных кандидатов в сборную России для участия на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Я сам смотрю матчи, мы общаемся, обсуждаем, кто с кем будет играть. Что касается выступления национальной команды на Кубке Карьяла, то кандидаты в ней естественно есть, и будем смотреть, оценивать потенциальные возможности их участия в Олимпиаде», — сказал он.

18 октября Каменский и президент ЦСКА Игорь Есмантович были назначены советниками Жамнова в сборной России.

Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 11 по 14 ноября.