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В НХЛ прокомментировали ситуацию с возможной отменой дисквалификации Кузнецова

18:54
Евгений Кузнецов. Фото ФХР.
Евгений Кузнецов. Фото ФХР.
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Заместитель коммисионера НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос «СЭ» об участии лиги в процессе отмены четырехлетней дисквалификации форварда «Вашингтона» и сборной России Евгения Кузнецова.

— Помогает ли НХЛ ФХР в этой ситуации? — вопрос Дэйли.

— Мы не контактировали с ФХР и не участвуем в этом процессе, — отметил представитель лиги.

В 2019 году нападающий был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (ИИХФ) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года на чемпионате мира в Словакии, обнаружили кокаин. При этом хоккеист может играть в НХЛ, так как лига не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства.

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Михаил Зислис все материалы автора
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