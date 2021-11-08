В НХЛ прокомментировали ситуацию с возможной отменой дисквалификации Кузнецова

Заместитель коммисионера НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос «СЭ» об участии лиги в процессе отмены четырехлетней дисквалификации форварда «Вашингтона» и сборной России Евгения Кузнецова.

— Помогает ли НХЛ ФХР в этой ситуации? — вопрос Дэйли.

— Мы не контактировали с ФХР и не участвуем в этом процессе, — отметил представитель лиги.

В 2019 году нападающий был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (ИИХФ) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года на чемпионате мира в Словакии, обнаружили кокаин. При этом хоккеист может играть в НХЛ, так как лига не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства.