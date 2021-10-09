Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал «СЭ», как принималось решение о первой тройке хоккеистов на Олимпиаду-2022.

— Прокомментируйте объявление первой тройки хоккеистов сборной России на Олимпиаду-2022.

— Честно, я не до конца понимаю, для чего нужно объявлять первую тройку игроков. Сборная все равно потом представит расширенный список, куда попадут все ребята. Разницы не вижу. Возможно, хочется создать ажиотаж — это важно для организаторов.

— Как принималось решение о тройке хоккеистов?

— Мы приняли решение совместно с ФХР. Повторюсь, это палка о двух концах. Я не вижу смысла называть трех игроков. Ясно, что и Кучеров, и Василевский, и Овечкин — те кандидаты, на которых мы рассчитываем на Олимпиаде. Надеюсь, травмы не помешают им сыграет в Китае. Если и называть список, то он должен быть расширенным. Я помню ситуации, которые возникали, например, в 1998 и 2002 годах. Устанавливали дедлайн: до определенной даты называли 15 человек, потом остальных. Для некоторых игроков, которые не попадают в первый список, это добавляет нервозности. Другие успокаиваются, что они в составе. Понятно, что некоторые кандидаты не обсуждаются. За некоторыми игроками следит тренерский штаб. Они — под вопросом. Со спортивной точки зрения логичнее представить расширенный состав и смотреть за всеми кандидатами. Спортивные люди, которые связаны

с хоккеем, понимают, кто будет в составе на сто процентов, а кто еще под вопросом.

8 октября была объявлена первая тройка сборной России в мужском хоккейном турнире на Олимпиаде в Пекине. В нее вошли Александр Овечкин, Андрей Василевский и Никита Кучеров.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.