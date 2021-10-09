Олимпиада
Пекин-2022
Новости Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016 Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Президент ОКР Поздняков заявил, что Россия полностью соответствует требованиям МОК в области вакцинации

13:28
Теги:

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что Россия полностью соответствует требованиям Международного олимпийского комитета (МОК) в области вакцинации.

«Что касается признания вакцины, то МОК является организацией, которая находится вне различных политических решений, для него самое главное — уровень науки и знаний в этой области, в области вакцинации, которому Российская Федерация полностью соответствует. У МОК и оргкомитета Олимпийских игр абсолютно четкая и понятная позиция — чтобы сделать Игры абсолютно безопасными для всех участников, спортсмены должны пройти вакцинацию. Мы об этом говорили в течение очень долгого времени, мы к этому призывали. Думаю, за это время мы очень серьезно продвинулись и практически все спортсмены прошли вакцинацию», — приводит ТАСС слова Позднякова.

4 октября стало известно, что спортсменов, привитых российскими вакцинами, допустят к Олимпиаде в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12619783

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
10 эффективных упражнений с фитнес-резинкой для женщин дома
1
0
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное