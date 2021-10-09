Президент ОКР Поздняков заявил, что Россия полностью соответствует требованиям МОК в области вакцинации

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что Россия полностью соответствует требованиям Международного олимпийского комитета (МОК) в области вакцинации.

«Что касается признания вакцины, то МОК является организацией, которая находится вне различных политических решений, для него самое главное — уровень науки и знаний в этой области, в области вакцинации, которому Российская Федерация полностью соответствует. У МОК и оргкомитета Олимпийских игр абсолютно четкая и понятная позиция — чтобы сделать Игры абсолютно безопасными для всех участников, спортсмены должны пройти вакцинацию. Мы об этом говорили в течение очень долгого времени, мы к этому призывали. Думаю, за это время мы очень серьезно продвинулись и практически все спортсмены прошли вакцинацию», — приводит ТАСС слова Позднякова.

4 октября стало известно, что спортсменов, привитых российскими вакцинами, допустят к Олимпиаде в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.