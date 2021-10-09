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Главный тренер сборной России не считает, что после объявления первой тройки в коллективе начнутся обиды

14:55
Алексей Жамнов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Алексей Жамнов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о формировании первой тройки хоккеистов на Олимпиаду-2022.

Александр Овечкин. «Не вижу смысла называть трех игроков. Логичнее представить расширенный состав». Жамнов — о выборе Овечкина, Василевского и Кучерова

— Не считаете, что выделение кого-то отдельно может привести к обидам от игроков, которых не включили в тройку?

— Уверен, что нет. Я уже общался со многими игроками, в том числе с Артемием Панариным. Могу заверить, что никаких обид нет. Все всё прекрасно понимают. Есть правила, которые мы обязаны выполнить. Мы их и выполнили. Никакой обиды со стороны игроков нет. Повторюсь, со многими я разговаривал. До кого не дозвонился, еще буду общаться. Мы назовем расширенный список и будем следить за каждым.

8 октября была объявлена первая тройка сборной России в мужском хоккейном турнире на Олимпиаде в Пекине. В нее вошли Александр Овечкин, Андрей Василевский и Никита Кучеров.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

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Михаил Скрыль все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное