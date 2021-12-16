Жамнов о Кузнецове: «Старались сделать все возможное, но тут мы оказались бессильны»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о недопуске форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова на Олимпиаду в Пекине.

«Все нюансы по ситуации с Кузнецовым озвучит федерация. У нас же было много переговоров с ИИХФ, в том числе Илья Ковальчук встречался. Старались сделать все возможное, но тут мы оказались бессильны. Когда мы начали вести диалог по Кузнецову, вроде видели лучик света в конце тоннеля. Но оказалось, что нет. Очень жалко.

Почему по Кузнецову общались и с НХЛ? Он там играет. Мы с ними консультировались по шагам, которые нам нужно предпринять. Они же тоже сотрудничают с ИИХФ», — сказал Жамнов.

В августе 2019 года Кузнецов был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период (в его допинг-пробе обнаружены следы кокаина). Нападающий имеет право играть за «Вашингтон» в НХЛ, но не может выступать за сборную России до 12 мая 2023 года.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.