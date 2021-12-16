В ФХР высказались о шансах Кузнецова выиграть дело в CAS

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов практически не имел шансов на победу в деле в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщил заместитель исполнительного директора Федерации хоккея России Александр Кикнадзе.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, что хоккеист не сможет выступить на Олимпиаде в Пекине.

«Как только появились новости о том, что Евгений Кузнецов дисквалифицирован и после того, как WADA обновило список запрещенных веществ и санкции за их применение, мы связывались с IIHF по вопросу возможности сокращения срока дисквалификации, что предусмотрено антидопинговым кодексом. Но получили ответ от юристов IIHF, что на текущий момент — это просто невозможно юридически в том числе в связи с тем, что Евгений продолжает выступления в Национальной хоккейной лиге. Если мы посмотрим на юридическую сторону вопроса, то, скорее всего, нет [шансов на выигрыш дела в CAS], потому что есть определенный набор юридически значимых обстоятельств, которые бы рассматривали арбитры и учитывали при вынесении решения. И исходя из этого набора обстоятельств, получается, что мало было шансов сократить сроки дисквалификации», — цитирует Кикнадзе ТАСС.

В 2019 году Кузнецов был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. В его анализе был обнаружен наркотик.