Жамнов: «Шанс поехать на Олимпиаду есть у любого»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, сказывается ли как-то возраст на защитнике Вячеславе Войнове и нападающем Никите Гусеве.

«Шанс поехать на Олимпиаду есть у любого. Кто будет сильнее — тот и поедет. Как сказывается возраст на Войнове и Гусеве? С возрастом мы становимся только мудрее», — сказал Жамнов.

Сегодня, 16 декабря, Россия обыграла Швецию во втором туре Кубка Первого канала со счетом (1:0). Единственную шайбу забил 31-летний Войнов с передач 29-летнего Гусева и Владимира Ткачева.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.