Вылет самолета с российскими олимпийцами в Москву задерживается из-за проблем с багажом

Вылет самолета с российскими спортсменами, участвовавшими в зимних Олимпийских играх в Пекине, задерживается.

Как сообщает ТАСС, задержка произошла из-за проблем с погрузкой багажа.

Самолет должен был вылететь в 07:00 по московскому времени. На борту находятся члены хоккейной сборной, фигуристы, принимавшие участие в показательных выступлениях, и трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов.

После приземления спортсменов состоится торжественная встреча команд на «ВТБ-Арене», а также чествование российских фигуристов на ГУМ-катке на Красной площади.

Российская команда завоевала 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) на Играх в Пекине и заняла девятое место в медальном зачете.