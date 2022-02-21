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Пекин-2022

Сегодня, 09:13

Вылет самолета с российскими олимпийцами в Москву задерживается из-за проблем с багажом

Анна Горшкова
Корреспондент

Вылет самолета с российскими спортсменами, участвовавшими в зимних Олимпийских играх в Пекине, задерживается.

Как сообщает ТАСС, задержка произошла из-за проблем с погрузкой багажа.

Самолет должен был вылететь в 07:00 по московскому времени. На борту находятся члены хоккейной сборной, фигуристы, принимавшие участие в показательных выступлениях, и трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов.

После приземления спортсменов состоится торжественная встреча команд на «ВТБ-Арене», а также чествование российских фигуристов на ГУМ-катке на Красной площади.

Российская команда завоевала 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) на Играх в Пекине и заняла девятое место в медальном зачете.

Источник: https://tass.ru/sport/13778203
Олимпиада
Россия на Играх
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