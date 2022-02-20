Тарпищев: «Итоги Олимпиады положительные, наши спортсмены выглядели на уровне»

Член Международного олимпийского комитета (МОК) и президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев подвел итоги прошедшей Олимпиады в Пекине.

«Итоги Олимпиады положительные, наши спортсмены выглядели на уровне. Думаю, мы на правильном пути. Недалеко то время, когда будем конкурировать за первенство на Олимпийских играх. Считаю, Федерация к этому циклу поработала хорошо.

В плане организации китайцы сделали все здорово. Не ощущалось психологическое давление в плане проблем с коронавирусом. Если мы куда-то ехали, то не было системы проверок между базами, потому что они на протяжении Олимпиады были закрыты. Была свобода передвижения от базы к базе, не было затяжек на проверку машин, спортсменов — выигрышная тема. Питание было достойным, многообразный выбор.

Что касается допинговых дел, то такого не должно быть: организации находятся в диссонансе по требованиям к конкретным моментам. Отсюда вышло то, что получилось с Валиевой. Она здесь вообще не при чем. Камила не только несовершеннолетняя, что является серьезным доводом, потому что она не решает сама, что есть и пить, но и на нее свалился совершенно дичайший груз ответственности. Взрослые не могут справиться с этим! Надо сделать так, чтобы Валиева не сломалась и продолжила заниматься фигурным катанием. Следует освободить ее от того груза, который до сих пор на ней лежит», — сказал Тарпищев Sport24.

Спортсмены сборной России завоевали 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых). Ранее рекордным достижением российских олимпийцев были 29 медалей на Играх в Сочи (11-9-9), лучшим достижением сборной СССР — 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11-9-9).