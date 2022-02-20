Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Онлайн Статьи Видео
Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 18:40

Тарпищев: «Итоги Олимпиады положительные, наши спортсмены выглядели на уровне»

Иван Шитик
Корреспондент

Член Международного олимпийского комитета (МОК) и президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев подвел итоги прошедшей Олимпиады в Пекине.

«Итоги Олимпиады положительные, наши спортсмены выглядели на уровне. Думаю, мы на правильном пути. Недалеко то время, когда будем конкурировать за первенство на Олимпийских играх. Считаю, Федерация к этому циклу поработала хорошо.

В плане организации китайцы сделали все здорово. Не ощущалось психологическое давление в плане проблем с коронавирусом. Если мы куда-то ехали, то не было системы проверок между базами, потому что они на протяжении Олимпиады были закрыты. Была свобода передвижения от базы к базе, не было затяжек на проверку машин, спортсменов — выигрышная тема. Питание было достойным, многообразный выбор.

Что касается допинговых дел, то такого не должно быть: организации находятся в диссонансе по требованиям к конкретным моментам. Отсюда вышло то, что получилось с Валиевой. Она здесь вообще не при чем. Камила не только несовершеннолетняя, что является серьезным доводом, потому что она не решает сама, что есть и пить, но и на нее свалился совершенно дичайший груз ответственности. Взрослые не могут справиться с этим! Надо сделать так, чтобы Валиева не сломалась и продолжила заниматься фигурным катанием. Следует освободить ее от того груза, который до сих пор на ней лежит», — сказал Тарпищев Sport24.

Спортсмены сборной России завоевали 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых). Ранее рекордным достижением российских олимпийцев были 29 медалей на Играх в Сочи (11-9-9), лучшим достижением сборной СССР — 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11-9-9).

Источник: https://sport24.ru/
Олимпиада
Шамиль Тарпищев
5
Читайте также
Серебро — это достойный результат. Но такой хоккей — все-таки не наш путь
Мы разучились выигрывать?! Россия - вторая по общему количеству медалей, лидер по «серебру» и «бронзе», но почему так мало «золота»
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Щербакова рассказала, что было самым сложным на Олимпиаде в Пекине
Щербакова опубликовала фото с российскими фигуристами из олимпийской деревни
Большунов — второй по достижениям среди всех олимпийцев Пекина-2022. Александра опередил только Йоханнес Бе
«Шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции». Тутберидзе — о ситуации с Валиевой
Этери Тутберидзе: «Трусова, как Гагарин, уносит нас в космос»
«С легендой спорта». Бойкова и Козловский сфотографировались с Большуновым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бах призвал политических лидеров последовать примеру единения спортсменов на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости