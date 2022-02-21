«Четвертый час сидим в самолете, китайцы грузят багаж очень долго». Российские олимпийцы не могут вылететь из Пекина
Российские олимпийцы четвертый час не могут вылететь из Пекина, потому что грузят долго багаж
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что олимпийцы уже несколько часов находятся в самолете и не могут вылететь из Пекина.
«Четвертый час сидим в самолете и, быть может, через 40 минут взлетим!!! А может, и нет!!! Китайцы грузят багаж очень долго, и им совершенно насрать на весь мир...» — написал Губерниев в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что задержка рейса произошла из-за проблем с погрузкой багажа.
На борту находятся члены хоккейной сборной, фигуристы, принимавшие участие в показательных выступлениях, и трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов.
Российская команда завоевала 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) на Играх в Пекине и заняла девятое место в медальном зачете.
Источник: https://t.me/RealGuberniev/4199
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