Депутат Госдумы Бурлаков раскритиковал иностранных журналистов, которые обвиняют россиян в нечестной борьбе

Депутат Государственной думы РФ, зампред комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков раскритиковал иностранных журналистов, которые обвиняют российских спортсменов в нечестной борьбе на Олимпиаде в Пекине.

«Каждое утро читаю прессу и обязательно встречаю комментарии зарубежных журналистов в адрес российских спортсменов. То они недовольны лыжами наших спортсменов — сильно хорошо они едут. Значит, можно обвинить в использовании запрещенной смазки. То обвиняют русских в причастности к дисквалификации соперников в прыжках на лыжах с трамплина. Норвежский корреспондент, раздосадованный победой Александра Большунова, пишет, что россиян вообще не должно быть на Олимпиаде.



Меня уже начинает, мягко сказать, потряхивать по этому поводу. Что за пиар на наших спортсменах? Такое чувство, что журналисты зарубежных СМИ действуют по отлаженной схеме: хочешь, чтобы о тебе говорили, придумай, в чем обвинить олимпийских чемпионов из России.



Я всегда считал, что в хорошем журналистском материале должно быть представлено несколько позиций, как минимум две. Почему-то у представителей СМИ из Норвегии, США, Швеции одна позиция: российские спортсмены не могут честно выиграть олимпийскую медаль. Давайте посмотрим правде в глаза. Наша сборная представлена великими и талантливейшими спортсменами. Прекратите пиариться за наш счет!» — написал у себя в Instagram Бурлаков.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Сборная России занимает девятое место в медальном зачете с 4 золотыми, 8 серебряными и 12 бронзовыми наградами.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистам после статьи журналиста NRK Яна Петтера Сальтведта о мужском скиатлоне на Играх в Китае. Сальтведт заявил, что русские вообще не должны были выходить на старт гонки, а также отметил, что Александр Большунов мог бы подождать до своего золота и до Милана-2026.