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Пекин-2022

Сегодня, 08:27

Мартен Фуркад вошел в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета

Иван Торопцев
Корреспондент

Мартен Фуркан вошел в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает пресс-служба комитета.

Также в комиссию вошла шведская горнолыжница Фрида Хансдоттер.

В выборах в комиссию участвовали 16 кандидатов, представляющих 16 стран. Отдать свой голос за одного из них могли все спортсмены, участвующие в Олимпиаде. Фуркад набрал 971 голос, Хансдоттер — 694 голоса.

Фуркад завершил карьеру по окончании сезона-2019/20. Француз является пятикратным олимпийским чемпионом, 13-кратным чемпионом мира и семикратным обладателем Большого хрустального глобуса.

Хансдоттер завершила карьеру после сезона-2018/19. В 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане шведка стала чемпионкой в слаломе.

Комиссия спортсменов МОК состоит из 19 человек, председателем является бывшая хоккеистка сборной Финляндии Эмма Терхо. С 2016 года в комиссию входит двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

Источник: https://olympics.com/ioc/news/beijing-olympians-elect-two-new-members-to-ioc-athletes-commission
Олимпиада
Мартен Фуркад
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