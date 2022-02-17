Мартен Фуркад вошел в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета

Мартен Фуркан вошел в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает пресс-служба комитета.

Также в комиссию вошла шведская горнолыжница Фрида Хансдоттер.

В выборах в комиссию участвовали 16 кандидатов, представляющих 16 стран. Отдать свой голос за одного из них могли все спортсмены, участвующие в Олимпиаде. Фуркад набрал 971 голос, Хансдоттер — 694 голоса.

The athletes at the #Beijing2022 Winter #Olympics have elected @martinfkde ?? and Frida Hansdotter ?? to the IOC Athletes' Commission.



Between 27/1 and 16/2, 2,307 athletes voted in election, representing a participation rate of 80.50 per cent.https://t.co/fGmilGXSQ7 — IOC MEDIA (@iocmedia) February 17, 2022

Фуркад завершил карьеру по окончании сезона-2019/20. Француз является пятикратным олимпийским чемпионом, 13-кратным чемпионом мира и семикратным обладателем Большого хрустального глобуса.

Хансдоттер завершила карьеру после сезона-2018/19. В 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане шведка стала чемпионкой в слаломе.

Комиссия спортсменов МОК состоит из 19 человек, председателем является бывшая хоккеистка сборной Финляндии Эмма Терхо. С 2016 года в комиссию входит двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.