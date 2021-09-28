Олимпиада
Пекин-2022
Новости Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016 Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Третьяк: «Жамнов — сильный стратег, мотиватор и психолог»

11:00
Теги:

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал назначение Алексея Жамнова главным тренером сборной России.

«Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперед. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог. Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги. При этом важно отметить, что пока официального решения об участии НХЛ еще нет. Как известно, оно будет до 10 января. 

Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов, мы благодарим их за согласие работать на этой должности. Эти опытные специалисты будут помогать нашей команде во время подготовки и участия в Олимпиаде», — цитирует Третьяка официальный сайт ФХР.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария, Дания.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/82731/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

Российский новичок продолжает покорять Америку. Он забил семь голов, и его уже сравнивают с Овечкиным
О Дзюбе в сборной России можно забыть. Новым лидером должен стать Смолов
«Хочется доказать, что уход от Тутберидзе — не обязательно понижение в классе». Интервью одиночника, вернувшегося в топ перед Олимпиадой
В НХЛ назвали лучших игроков. Овечкин уже не в топ-10, Кучеров и Панарин — вне тройки
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное