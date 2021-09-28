Контракт с Жамновым пока не подписан. Это произойдет в ближайшее время

По данным «СЭ», контракт с новым главным тренером сборной России Алексеем Жамновым пока не подписан. Планируется, что это произойдет в ближайшее время.

О назначении Жамнова главным тренером стало известно сегодня, 28 сентября. Решение о кандидатуре Жамнова было принято после заседания экспертного совета из авторитетных представителей хоккея.

Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария, Дания.