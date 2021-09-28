Контракт с Жамновым пока не подписан. Это произойдет в ближайшее время
11:10
По данным «СЭ», контракт с новым главным тренером сборной России Алексеем Жамновым пока не подписан. Планируется, что это произойдет в ближайшее время.
О назначении Жамнова главным тренером стало известно сегодня, 28 сентября. Решение о кандидатуре Жамнова было принято после заседания экспертного совета из авторитетных представителей хоккея.
Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов.
Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария, Дания.
Читайте также
Российский новичок продолжает покорять Америку. Он забил семь голов, и его уже сравнивают с Овечкиным
«Хочется доказать, что уход от Тутберидзе — не обязательно понижение в классе». Интервью одиночника, вернувшегося в топ перед Олимпиадой
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю