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Жамнов назначен главным тренером сборной России на Олимпиаде-2022

10:45
Алексей Жамнов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Жамнов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Федерация хоккея России (ФХР) на своем официальном сайте объявила о решении назначить главным тренером национальной сборной России Алексея Жамнова.

27 февраля состоялся экспертный совет из авторитетных представителей хоккея для согласования кандидатуры главного тренера. Оно прошло при участии Владислава Третьяка, Бориса Михайлова, Валерия Каменского, Алексея Жамнова и Павла Буре.

Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария, Дания.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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