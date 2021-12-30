Тарасенко: «Конечно, я поехал бы на Олимпиаду, будь у меня выбор. Многие согласились бы»
Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко заявил, что согласился бы поехать на Олимпиаду в Пекине
14:47
Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко заявил, что согласился бы поехать на Олимпиаду, если бы решал этот вопрос самостоятельно.
«Поехал бы я на Олимпиаду, если бы у меня был выбор? Конечно! Вы бы удивились, если бы узнали, как много игроков поехали бы на Игры», — приводит Associated Press слова Тарасенко.
Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. 22 декабря НХЛ объявила, что не станет отпускать игроков из лиги на Игры в Китай из-за риска распространения коронавируса.
Дополнительная информация:
https://apnews.com/article/winter-olympics-nhl-sports-business-brad-marchand-ed691bef5cf55bc573bd070173e52937
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