Тарасенко: «Конечно, я поехал бы на Олимпиаду, будь у меня выбор. Многие согласились бы»

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко заявил, что согласился бы поехать на Олимпиаду, если бы решал этот вопрос самостоятельно.

«Поехал бы я на Олимпиаду, если бы у меня был выбор? Конечно! Вы бы удивились, если бы узнали, как много игроков поехали бы на Игры», — приводит Associated Press слова Тарасенко.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. 22 декабря НХЛ объявила, что не станет отпускать игроков из лиги на Игры в Китай из-за риска распространения коронавируса.