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Путин: «Не сомневаюсь, что китайские друзья обеспечат успешную организацию Олимпиады»

Путин выразил уверенность в том, что Олимпиада-2022 в Пекине пройдет успешно
13:48
Владимир Путин. Фото kremlin.ru
Владимир Путин. Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил глав международных спортивных организаций с наступающим Новым годом.

Путин направил поздравительные телеграммы главе МОК Томасу Баху, почетному члену МОК Жан-Клоду Килли, президенту ИИХФ Люку Тардифу, президенту УЕФА Александру Чеферину, а также главе Международной федерации дзюдо Мариусу Визеру.

Также президент обратился к мировым лидерам, в частности к председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, которому пожелал успешного проведения Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине.

«Не сомневаюсь, что китайские друзья обеспечат успешную организацию зимней Олимпиады. С нетерпением жду нашей встречи на церемонии открытия этого праздника спорта», — цитирует Путина официальный сайт президента.

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

http://www.kremlin.ru/events/president/news/67468

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Иван Торопцев все материалы автора
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