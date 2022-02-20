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Сегодня, 15:34

Российские спортсмены запустили хоровод в центре арены во время церемонии закрытия Олимпиады

Сергей Федоров
Корреспондент
Представители сборной России.
Фото Reuters

Делегация российской команды приняла участие в параде спортсменов, который проходит на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

Российские спортсмены запустили хоровод в центре арены во время церемонии закрытия.

Российская команда завоевала 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) на Играх в Пекине.

Победителем медального зачета Игр в Пекине стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых медалей.

Олимпиада 2022: Национальный стадион &laquo;Птичье гнездо&raquo;&nbsp;&mdash; главная арена Игр. Олимпиада 2022: церемония закрытия Игр. Онлайн-трансляция
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