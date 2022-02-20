Российские спортсмены запустили хоровод в центре арены во время церемонии закрытия Олимпиады

Делегация российской команды приняла участие в параде спортсменов, который проходит на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

Российские спортсмены запустили хоровод в центре арены во время церемонии закрытия.

Российская команда завоевала 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) на Играх в Пекине.

Победителем медального зачета Игр в Пекине стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых медалей.