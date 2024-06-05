Биография Пелагеи: музыкальная карьера и развод с хоккеистом Телегиным

Певица родила дочь от игрока сборной России.

Пелагея (Пелагея Телегина)

Дата рождения: 14 июля 1986 года

Место рождения: Новосибирск

Рост: 163 см

Детство и юность Пелагеи

Пелагея Ханова родилась 14 июля 1986 года в Новосибирске в творческой семье. Ее мать Светлана — джазовая певица и актриса. Своего отца она не знала, девочку воспитывал отчим, который дал ей свою фамилию.

В советском ЗАГСе сотрудники при регистрации новорожденной не стали вписывать редкое имя девочки в документы, а заменили на более известное — Полина. Однако при получении паспорта родители певицы исправили на изначальный вариант.

С раннего возраста Пелагее прививали любовь к чтению. Ее настольными книгами были «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле и «Мастер и Маргарита» Булгакова.

Выступать на сцене Ханова начала еще в детском саду. А в 8-летнем возрасте ее отдали в Новосибирскую музыкальную школу при местной консерватории. Именно здесь ее заметил музыкант, создатель и лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин. Он посоветовал ей выступить на телевизионном шоу «Утренняя звезда». В Москве Пелагея стала лауреатом конкурса и победительницей в номинации «Лучшая исполнительница народной песни в России 1996 года».

На ее счету победы в таких конкурсах, как «Юные дарования Сибири» и «Новые имена Планеты». Помимо этого, девочка играла в КВН в составе команды Новосибирского государственного университета.

Пелагея. Фото Global Look Press

Музыкальная карьера Пелагеи

Талантливая девушка быстро покорила Новосибирск, поэтому вскоре вместе с мамой приняла решение переехать в Москву. Сначала они заселились в съемную квартиру. В столице Пелагея пошла учиться в музыкальную школу при Гнесинском училище. Параллельно с этим работала над своим первым альбомом «Любо!».

У девушки диапазон в четыре октавы, из-за чего не все преподаватели соглашались с ней заниматься вокалом. Специалисты боялись испортить природные данные. Поэтому распевалась певица дома с мамой. Женщина обучила дочь пению в стиле бельканто.

В 11 лет Пелагея стала участницей шоу «Антропология» с Дмитрием Дибровым. Также советский композитор и дирижер Мстислав Ростропович пригласил российскую певицу выступить на музыкальном фестивале в Эвиане (Швейцария).

Молодую артистку часто звали выступить на разных мероприятиях. Так, она блистала на церемониях вручения премий «Ника» и «Золотая маска», саммите глав Франции, Германии и России. Девушка поднималась на сцену Красной площади в честь 850-летия Москвы. Трансляцию концерта на весь мир показывал британский телеканал BBC.

В 1999-м Ханова исполнила свои песни на международном фольклорном фестивале в Шотландии. Удачное выступление позволило ей записать свою новую пластинку в Швейцарии. Здесь она познакомилась с представителем известного оперного певца Хосе Каррераса. Менеджер предложил россиянке отправиться вместе со звездой Испании в мировой тур.

14-летняя Пелагея поступила в РАТИ, во время учебы певица презентовала новый альбом-ретроспективу «Пелагея» (2003). В диск вошли известные композиции певицы. Среди них «Казак», «Сидел Ваня на диване», «Вечериночная». В 2005 году уроженка Новосибирска получила красный диплом и основала собственную музыкальную группу под названием «Пелагея».

В 2009 году коллектив выпустил двойной альбом «Тропы». В него вошли русские народные, казачьи и авторские треки. Например, «Ой, да не вечер», «Розы», «Полночный всадник», «Былинка», «Степь», «Оборотень-князь».

В 2013-м артистка презентовала свой новый диск под названием «Вишневый сад» с популярными романсами и народными песнями. Среди них — «Не для меня придет весна», «В горнице», «Валенки», «Под ракитой зеленой».

Издание Forbes в 2018-м включило Пелагею в список «50 самых знаменитых звезд эстрады и спортсменов». Певица расположилась на 39-м месте. За год она заработала 1,7 миллиона долларов.

В 2020-м исполнительница народных песен получила звание заслуженной артистки РФ. Через год на Первом канале показали концерт, приуроченный ко дню рождения певицы. Вместе с ней выступили и другие артисты российской эстрады.

Пелагея была наставником шоу «Голос» с 2012 по 2014 годы. Следующие два года занимала кресло в проекте «Голос. Дети». В 2018-м вернулась на Первый канал, чтобы принять участие в «Голос. 60+». Ее подопечный Леонид Сергиенко стал победителем сезона.

Пелагея и Иван Телегин. Фото Соцсети

Личная жизнь Пелагеи

Исполнительница народных песен была замужем дважды. В 2010-м певица вышла замуж за режиссера шоу Comedy Woman Дмитрия Ефимовича. Пелагея после свадьбы взяла фамилию супруга. Однако брак был недолгим — через два года они подали на развод. Детей у них не было.

В 2016-м певицу все чаще стали видеть в компании хоккеиста Ивана Телегина. Так, артистка посетила чемпионат мира по хоккею, который проходил в Москве и Санкт-Петербурге. Пелагея сидела на трибунах с остальными женами и подругами игроков национальной команды.

Летом пара перестала скрывать свои отношения. Ради артистки Телегин бросил свою гражданскую жену, которая родила ему наследника. 16 июня 2016 года Пелагея и Иван расписались в Кутузовском ЗАГСе столицы. В начале 2017-го появились новости, что певица ждет ребенка. 21 января артистка родила Телегину дочь, которую назвали Таисия. Девочка ходит на балет, занимается верховой ездой и изучает иностранные языки.

В 2019-м певица подала на развод. Причиной стали частые измены хоккеиста. Мирно разойтись у них не получилось. Спортсмен обвинил экс-жену в домашнем насилии. В частности, что он был жертвой абьюза. Бывшие супруги несколько лет делили имущество. По решению суда Пелагее досталась роскошная квартира на Кутузовском проспекте и особняк на Новой Риге. Также Телегин выплатил ей половину стоимости Bentley Continental GT.

Пелагея. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пелагея сейчас

Фолк-певица ведет активную концертную деятельность. Например, Пелагея исполнила гимн России перед товарищеской встречей Россия — Сербия, которая состоялась 21 марта 2024 года.

Однако она попадает на страницы прессы все чаще из-за ссор с Телегиным. Оказалось, что хоккеист оформил запрет на выезд за границу их общей дочери Таисии, не поставив ее мать в известность. Пелагея решила отвезти наследницу, которая в этом году окончила первый класс, на отдых в Турцию. Однако они не смогли пройти таможенный контроль. Девочка сильно расстроилась и плакала. Реакцию ребенка певица сняла на видео и выложила в своих соцсетях.

«Вот так, окончив свой первый класс, она столкнулась с жестокой действительностью, с беззубой жестокостью «папочки», — написала Пелагея в соцсетях.

10 лучших песен Пелагеи по версии «Яндекс.Музыки»

«Ой, да не вечер»

«Не для тебя»

«Казак»

«Когда мы были на войне»

«Ледяное Сердце»

«При лужку»

«Степь»

«Пташечка»

«Тропы»

«Любо, братцы, любо!»

Социальные сети Пелагеи

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