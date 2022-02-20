Зимние Олимпийские игры в Пекине объявлены закрытыми

В Пекине состоялась церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022. Олимпиада прошла с 4 по 20 февраля.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил о закрытии Игр в Пекине.

В медальном зачете Олимпийских игр в Пекине сборная России заняла девятое место, завоевав шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Следующие зимние Олимпийские игры состоятся в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году с 6 по 22 февраля.

Летняя Олимпиада пройдет в Париже в 2024 году с 26 июля по 11 августа.