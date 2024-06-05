Рыбакина проиграла Паолини в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини обыграла Елену Рыбакину из Казахстана в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 6:2, 4:6, 6:4. Встреча длилась 2 часа и 5 минут.

Рыбакина 10 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. У Паолини 1 эйс, 1 двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В полуфинале Паолини сыграет с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ясмин Паолини (Италия, 12) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 6:2, 4:6, 6:4



Следующий соперник

Мирра Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2)