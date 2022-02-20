Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Онлайн Статьи Видео
Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 15:20

Большунов вынес флаг ОКР на церемонии закрытия Олимпиады-2022 в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент
Российские атлеты на церемонии закрытия Игр.
Фото Reuters

Лыжник Александр Большунов стал знаменосцем российской команды на закрытии пекинской Олимпиады. Он вынес флаг ОКР на церемонии закрытия Олимпиады-2022 в Пекине.

Парад спортсменов был организован таким образом, что все знаменосцы прошли общим строем в самом начале.

В Пекине Большунов завоевал три золотые медали (скиатлон, эстафета и масс-старт). Кроме того, на его счету бронза в командном спринте и серебро в гонке на 15 км классическим стилем на этой Олимпиаде.

В медальном зачете Олимпийских игр в Пекине сборная России заняла девятое место, завоевав шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Олимпиада 2022: Национальный стадион &laquo;Птичье гнездо&raquo;&nbsp;&mdash; главная арена Игр. Олимпиада 2022: церемония закрытия Игр. Онлайн-трансляция

Олимпиада
Александр Большунов
1
Читайте также
Серебро — это достойный результат. Но такой хоккей — все-таки не наш путь
Мы разучились выигрывать?! Россия - вторая по общему количеству медалей, лидер по «серебру» и «бронзе», но почему так мало «золота»
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
«Хотелось бы взять реванш». Мишина высказалась о бронзе Олимпийских игр
Федотов — неожиданный герой сборной. До Олимпиады мы напрасно боялись за вратарей
Вратарь сборной России Федотов поблагодарил болельщиков за поддержку
Большунов и Якимушкин получили олимпийские медали Пекина-2022 за золото и серебро в марафоне
Российские спортсмены запустили хоровод в центре арены во время церемонии закрытия Олимпиады
Шипачев — об Олимпиаде: «Мало зрителей, все превратилось в обычный турнир»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России приняла участие в торжественной церемонии закрытия Олимпиады-2022 в Пекине

Российские спортсмены запустили хоровод в центре арены во время церемонии закрытия Олимпиады
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости