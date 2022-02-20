Большунов вынес флаг ОКР на церемонии закрытия Олимпиады-2022 в Пекине

Лыжник Александр Большунов стал знаменосцем российской команды на закрытии пекинской Олимпиады. Он вынес флаг ОКР на церемонии закрытия Олимпиады-2022 в Пекине.

Парад спортсменов был организован таким образом, что все знаменосцы прошли общим строем в самом начале.

В Пекине Большунов завоевал три золотые медали (скиатлон, эстафета и масс-старт). Кроме того, на его счету бронза в командном спринте и серебро в гонке на 15 км классическим стилем на этой Олимпиаде.

В медальном зачете Олимпийских игр в Пекине сборная России заняла девятое место, завоевав шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.