Панда московского зоопарка предсказала, каких больше медалей получат фигуристы на Олимпиаде

Панда Диндин в Московском зоопарке предсказала, каких медалей больше всего завоюют российские фигуристы на зимних Олимпийских играх, информирует пресс-службе зоопарка.

«Мы снова решили обратиться к пандам за помощью в предсказании итогов Олимпиады в Пекине, — говорится в сообщении. — В этот раз мы предложили Диндин выбрать, каких медалей больше всего завоюют наши фигуристы. Поучаствовать в этом мы пригласили гостей — олимпийских чемпионов по фигурному катанию — Аделину Сотникову и Дмитрия Соловьева».

Как отмечается, Диндин предложили выбрать из трех мячей, на которых были изображения олимпийских медалей — золото, серебро и бронза.

Панда вошла во внутренний вольер и остановилась у мяча с изображением бронзовой медали. Долго думала и схватила мяч с изображением золотой медали.

«В честь зимней Олимпиады в Пекине наши сотрудники подготовили для панд тематические торты из льда и бамбука, — также отмечается в сообщении. — На вершине тортов были установлены талисманы Олимпийских игр — панда Бин Дуньдунь и китайский фонарик Сюэ Жунжун. Также на них разместили олимпийские кольца, сделанные из панда-кейков. Жуи в первую очередь обратил внимание на ростки бамбука, извлек их из торта и в результате за несколько секунд разгромил всю конструкцию. Диндин вначале взялась за олимпийские кольца и только потом добралась до бамбука».

Напомним, ранее Панды московского зоопарка предсказали итоги Олимпиады в Пекине. Сборная России занимает третье место вобщекомандном медальном зачете Олимпиады в Пекине (2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды).