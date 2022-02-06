Россия занимает первое место в командном зачете Олимпиады-2022 по количеству медалей

6 февраля сборная России завоевала три медали на Олимпийских играх в Пекине.

Лыжник Александр Большунов выиграл мужской скиатлон. В этом же виде соревнований Денис Спицов завоевал серебро.

Бронзу в копилку сборной России принесла фристайлистка Анастасия Смирнова.

По итогам двух соревновательных дней сборная России завоевала пять медалей на Олимпиаде. Эту лучший показатель среди всех стран, ни одна из которых уже не сможет обойти Россию 6 февраля.