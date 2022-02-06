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Пекин-2022

Сегодня, 09:55

За сутки на Олимпиаде в Пекине выявили 10 новых случаев заражения ковидом

Виктория Кравченко

На Олимпиаде в Пекине выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте Игр.

Положительные тесты на ковид сдали 6 спортсменов и другие члены сборных. 4 — иные лица, связанные с проведением Олимпиады.

Таким образом, с 23 января на Играх сдано 363 положительных теста на коронавирус, 142 из них — спортсменами и официальными лицами.

Олимпиада стартовала 4 февраля. Завершатся Игры 20 февраля.

Источник: https://www.beijing2022.cn/wog.htm?cmsid=20220206001388
Олимпиада
Коронавирус
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