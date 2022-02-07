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Пекин-2022

Сегодня, 06:15

Россия вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Никита Кацалапов и Виктория Синицина.
Фото Global Look Press

Сборная России возглавила медальный зачет Олимпийских игр в Пекине после победы фигуристов в командном турнире.

Российская команда после прокатов Анастасии Мишиной/Александра Галлямова и Виктории Синициной/Никиты Кацалапова гарантировала себе победу в командном турнире еще до выступления Камилы Валиевой с произвольной программой в женском разряде.

Золото стало вторым для россиян на Олимпиаде после вчерашней победы лыжника Александра Большунова, всего у команды ОКР 2 золота, 2 серебра и 2 бронзы. Таким образом, Россия обогнала в медальном зачете Норвегию (2-0-1) и Швецию (2-0-0).

На данный момент на Олимпиаде разыграно 13 из 109 комплектов наград.

Все события дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Пекин-2022.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
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