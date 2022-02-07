Россия вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады

Сборная России возглавила медальный зачет Олимпийских игр в Пекине после победы фигуристов в командном турнире.

Российская команда после прокатов Анастасии Мишиной/Александра Галлямова и Виктории Синициной/Никиты Кацалапова гарантировала себе победу в командном турнире еще до выступления Камилы Валиевой с произвольной программой в женском разряде.

Золото стало вторым для россиян на Олимпиаде после вчерашней победы лыжника Александра Большунова, всего у команды ОКР 2 золота, 2 серебра и 2 бронзы. Таким образом, Россия обогнала в медальном зачете Норвегию (2-0-1) и Швецию (2-0-0).

На данный момент на Олимпиаде разыграно 13 из 109 комплектов наград.

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