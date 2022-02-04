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Сегодня, 15:35

Президент России Владимир Путин присутствует на церемонии открытия Олимпиады в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент
Владимир Путин на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.
Фото AFP

Президент России Владимир Путин присутствует на церемонии открытия XXIV зимней Олимпиады в Пекине (Китай).

Глава государства прибыл в Китай с визитом, в рамках которого сегодня встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Путин, как и ряд политиков и других глав государств, присутствует на церемонии открытия Игр в качестве гостя.

Ранее сообщалось, что визит президента в Китай рассчитан на один день.

Церемония открытия Олимпиады в Пекине началась сегодня, 4 февраля в 15.00 (мск) на Пекинском национальном стадионе «Птичье гнездо». Игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля.

Олимпиада-2022: открытие. Открытие Олимпиады-2022 в Пекине: онлайн-трансляция церемонии
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Олимпиада
Владимир Путин
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