Президент России Владимир Путин присутствует на церемонии открытия Олимпиады в Пекине

Президент России Владимир Путин присутствует на церемонии открытия XXIV зимней Олимпиады в Пекине (Китай).

Глава государства прибыл в Китай с визитом, в рамках которого сегодня встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Путин, как и ряд политиков и других глав государств, присутствует на церемонии открытия Игр в качестве гостя.

Ранее сообщалось, что визит президента в Китай рассчитан на один день.

Церемония открытия Олимпиады в Пекине началась сегодня, 4 февраля в 15.00 (мск) на Пекинском национальном стадионе «Птичье гнездо». Игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля.