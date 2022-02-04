На церемонии открытия Олимпиады начался парад участников Игр в Пекине

На церемонии открытия Олимпийских игр-2022 в Пекине (Китай) начался парад участников. Мероприятие проходит на пекинском национальном стадионе под названием «Птичье гнездо».

В каждой команде по два знаменосца — мужчина и женщина. Официальным талисманом турнира выбрана панда Бин Дунь Дунь.

Соревнования продлятся до 20 февраля. Будет разыграно 109 комплектов медалей.

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