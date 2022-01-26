Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался по поводу вспышек коронавируса среди российских олимпийцев.

— Олимпийские игры — это величайший спортивный праздник четырехлетия. Не все на этом празднике окажутся. Это самый большой вызов преодолеть эти барьеры уберечься от заражения омикроном и принять участие в Играх. Болеют не только обычные сограждане, но и некоторые спортсмены. Не скрываем оптимизма, действующий штамм коронавируса ведет себя более дружелюбно по отношению к спортсменам. Уверены, что здоровье спортсменов более крепкое. Плюс все наши спортсмены вакцинированы. Это должно дать некоторое преимущество в том, чтобы наши спортсмены смогли в короткие сроки восстановиться. Что касается слова «лотерея», это немного похоже, но от нас зависит только то, чтобы все приняли возможные меры для локализации таких случаев, чтобы они остались единичными, — сказал Поздняков.

Ранее стало известно, что бобслеисты сборной России Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко сдали положительные тесты на коронавирус.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Первые заезды скелетонистов состоятся 10 февраля.