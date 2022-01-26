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Сегодня, 14:12

Поздняков — о вспышке коронавируса в олимпийской сборной России: «Действующий штамм коронавируса ведет себя более дружелюбно»

Президент Олимпийского комитета высказался по поводу вспышки коронавируса среди российских олимпийцев
Анастасия Плетнева
Корреспондент

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался по поводу вспышек коронавируса среди российских олимпийцев.

— Олимпийские игры — это величайший спортивный праздник четырехлетия. Не все на этом празднике окажутся. Это самый большой вызов преодолеть эти барьеры уберечься от заражения омикроном и принять участие в Играх. Болеют не только обычные сограждане, но и некоторые спортсмены. Не скрываем оптимизма, действующий штамм коронавируса ведет себя более дружелюбно по отношению к спортсменам. Уверены, что здоровье спортсменов более крепкое. Плюс все наши спортсмены вакцинированы. Это должно дать некоторое преимущество в том, чтобы наши спортсмены смогли в короткие сроки восстановиться. Что касается слова «лотерея», это немного похоже, но от нас зависит только то, чтобы все приняли возможные меры для локализации таких случаев, чтобы они остались единичными, — сказал Поздняков.

Ранее стало известно, что бобслеисты сборной России Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко сдали положительные тесты на коронавирус.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Первые заезды скелетонистов состоятся 10 февраля.

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