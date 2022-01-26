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Сегодня, 14:39

Навка: «Возможная отмена Олимпиады — очень страшный сценарий»

Навка высказалась о возможной отмене Олимпиады в Пекине из-за коронавируса
Карен Саркисян
Корреспондент

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о возможной отмене зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине из-за коронавируса.

«Возможная отмена Олимпиады — очень страшный сценарий, — приводит слова Навки RT. — Упаси господи. Честно говоря, не берусь комментировать это. Хотя все возможно, никто же не ждал, что в мире будет происходить подобное. Дай бог, чтобы Олимпиада в Пекине состоялась, а наши спортсмены смогли туда поехать».

Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года пройдут с 4-го по 20 февраля.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/953616-navka-olimpiada-pekin-otmena
Фигурное катание
Олимпиада
Коронавирус
Татьяна Навка
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