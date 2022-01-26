Поздняков о квалификации на Олимпийские игры: «Задействуем механизмы CAS»

Поздняков рассказал о методах борьбы за права российских спортсменов при отборе на Олимпиаду-2022

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о методах борьбы за права российских спортсменов при отборе на Олимпийские игры.

«Еще в 20 году, когда были перенесены игры токийской Олимпиады, МОК в диалоге с национальными олимпийскими комитетами и международными федерациями, пришел к следующему консенсусу, — заявил Поздняков. — У нас есть несколько вариантов: а) все соревнования проводятся, а спортсмены принимают участие; б) если какие-то соревнования не проводятся, то следующий подход. И так далее.

Мы просили наших коллег дать устраивающие их варианты, которые мы могли бы рассмотреть, чтобы наши спортсмены не были бы дискриминированы. Мы не собираемся отпускать эту ситуацию. Речь идет на часы. Если мы не получим удовлетворяющий ответ от лыжной федерации, то мы задействуем механизмы международного спортивного арбитража".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.