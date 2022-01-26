Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 13:40

Поздняков о квалификации на Олимпийские игры: «Задействуем механизмы CAS»

Поздняков рассказал о методах борьбы за права российских спортсменов при отборе на Олимпиаду-2022
Анастасия Плетнева
Корреспондент

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о методах борьбы за права российских спортсменов при отборе на Олимпийские игры.

«Еще в 20 году, когда были перенесены игры токийской Олимпиады, МОК в диалоге с национальными олимпийскими комитетами и международными федерациями, пришел к следующему консенсусу, — заявил Поздняков. — У нас есть несколько вариантов: а) все соревнования проводятся, а спортсмены принимают участие; б) если какие-то соревнования не проводятся, то следующий подход. И так далее.

Мы просили наших коллег дать устраивающие их варианты, которые мы могли бы рассмотреть, чтобы наши спортсмены не были бы дискриминированы. Мы не собираемся отпускать эту ситуацию. Речь идет на часы. Если мы не получим удовлетворяющий ответ от лыжной федерации, то мы задействуем механизмы международного спортивного арбитража".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
Станислав Поздняков
ОКР
1
Читайте также
Особняк за 1,5 миллионов долларов, лес с оленями, автопарк: как живут хоккеист Малкин и красотка Кастерова
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине: сборная России ОКР / ROC на зимних Олимпийских играх в Китае — новости, результаты, медали, события
Поздняков — о вспышке коронавируса в олимпийской сборной России: «Действующий штамм коронавируса ведет себя более дружелюбно»
«За своих надо бороться до конца, а не оставлять в неведении». Крик души Никиты Трегубова
«Права наших спортсменов были нарушены». Поздняков — о квалификационных соревнованиях по фристайлу
Россия — единственная страна на Олимпиаде-2022, лишенная флага. Таиланд избежал санкций в последний момент
В федерации бобслея России отреагировали на положительный тест Пушкарева
Бобслеист олимпийской сборной России Кондратенко заразился коронавирусом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поздняков рассказал, что отбытие олимпийцев в Пекин идет по плану

Поздняков — о вспышке коронавируса в олимпийской сборной России: «Действующий штамм коронавируса ведет себя более дружелюбно»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости