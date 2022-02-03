Поздняков: «Надеюсь, что у нас будут положительные эмоции от Олимпиады в Пекине»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков за сутки до открытия Олимпиады в Пекине поделился ожиданиями от Игр. По его словам, не все смогут принять участие в церемонии открытия.

«Надеюсь, что у нас будут положительные эмоции от этих Игр и наши спортсмены нас будут радовать. Не все смогут принять участие в церемонии открытия из-за расстояния между кластерами. Основной костяк на церемонии будет из тех специалистов, которые проживают в Пекине и Мяньяне. Около 80 наших представителей будет участвовать — это одна из самых больших делегаций», отметил Поздняков.

Напомним, что российская конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Пекине, которая пройдет завтра, 4 февраля.