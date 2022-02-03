Зубков пожелал Шипачеву и Фаткулиной достойно пронести знамя на церемонии открытия Олимпиады

Чемпион мира и серебряный призер ОИ-2006, знаменосец России на Олимпиаде в Сочи-2014 Александр Зубков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выбор знаменосцев российской сборной на церемонии открытия Олимпиады в Пекине-2022.

Ранее, 3 февраля, стало известно, что ими стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев станут знаменосцами сборной России.

«Я хочу пожелать ребятам удачного выступления на Олимпийских играх. Желаю достойно пронести знамя, хотя, к сожалению, и не нашей страны, а Международного Олимпийского комитета. Человек должен быть готов к тому, чтобы нести знамя. Есть и некое суеверие в этом. У некоторых бывают сомнения. Сам спортсмен должен быть готов, чтобы нести знамя», — сказал Зубков «СЭ».

Сборная России выступит на Олимпиаде как команда Олимпийского комитета России (ОКР). В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое ранее признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Сборная России будет выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира без флага и гимна до декабря 2022 года.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Церемония открытия состоится 4 февраля в 15.00 по московскому времени.