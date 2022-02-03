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Сегодня, 15:35

Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент
Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев.

Российская конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

Церемония открытия Игр в Китае пройдет завтра, 4 февраля. Начало запланировано на 15.00 (мск).

Сборная России выступит на Олимпиаде как команда Олимпийского комитета России (ОКР). В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое ранее признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Сборная России будет выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира без флага и гимна до декабря 2022 года.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Вадим Шипачев
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по конькобежному спорту
Сборная России по хоккею
Ольга Фаткулина
ОКР
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