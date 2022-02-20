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Сегодня, 11:21

Почетный член МОК Смирнов назвал достойным выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов оценил выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

«Сборная команда достойно выступила в целом. Мы по-прежнему вписываем в историю Олимпийских игр яркие имена — это в первую очередь представители лыжного спорта, фигурного катания. Поздравляю наших чемпионов, героев, обладателей призовых мест за прекрасные выступления, а также их тренеров и тех, кто содействовал их успешному выступлению.

Я считаю, что большое количество медалей, которые мы завоевали, говорит о хорошем заделе и хороших перспективах. При умелой организации мы идем по правильному пути. На мой взгляд, мы серьезно нуждаемся в укреплении тренерского корпуса», — приводит ТАСС слова Смирнова.

Сборная России заняла девятое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине, завоевав 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Источник: https://tass.ru/sport/13772661
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