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Сегодня, 10:40

Депутат Госдумы Бурлаков высказался о выступлении российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине

Сергей Бурлаков прокомментировал выступление сборной России на Олимпиаде в Пекине
Виктория Кравченко

Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков подвел итоги выступления России на Олимпиаде в Пекине.

«Это одна из самых напряженных и эмоциональных Олимпиад для российской сборной. С первой недели соревнований наши атлеты устанавливали рекорды один за одним. Такого количества медалей на зимних Олимпийских играх у России не было никогда. Александр Большунов завоевал 5 медалей, что не удавалось ни одному представителю лыжных гонок в течение одной Олимпиады. Камила Валиева установила сразу 4 рекорда в произвольной программе командного турнира.

Но статистика — вещь неопровержимая. И она показывает, что у России из 32 медалей только 6 золотых. Есть дисциплины, где наша сборная не полностью раскрыла весь свой потенциал. Не будем забывать, что наши спортсмены выступали в сложной эмоциональной обстановке.
Я считаю, что руководители спортивных федераций должны провести серьезную работу над ошибками, разобрать каждое выступление. О результатах проделанной работы рассказать на заседании Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту. Ошибок нет только у тех, кто ничего не делает. Будем их исправлять", — передает слова Бурлакова пресс-служба Госдумы.

Сборная России заняла девятое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине.

На счету команды 6 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых наград на Играх в Китае. Первое место в зачете заняла сборная Норвегии, у которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Олимпиада
Александр Большунов
Камила Валиева
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