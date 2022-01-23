Первые представители российской делегации прибыли в Пекин перед началом Олимпиады

Руководитель сборной России на Олимпиаде в Пекине Андрей Конокотин сообщил, что первые представители российской делегации прибыли в Китай.

«В Пекин прибыла первая группа из восьми официальных представителей Олимпийского комитета России. По прилете в аэропорт Пекина все прошли процедуры по тестированию на коронавирус. Все тесты отрицательные», — приводит ТАСС слова Конокотина.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Российская делегация будет состоять из 509 человек, включая тренеров, персонал, сотрудников Олимпийского комитета России (ОКР), Федерального медико-биологического агентства и оперативного штаба. В расширенный список спортсменов, заявленных на Олимпиаду, вошли 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин.