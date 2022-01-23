Спортсмены из США не будут брать на Олимпиаду свои мобильные телефоны

Олимпийский комитет США призвал членов своей делегации на Играх-2022 не брать в Пекин свои личные мобильные устройства, и вместо них воспользоваться дешевыми «одноразовыми телефонами», которые можно использовать для связи с родными, а после возвращения домой — выбросить.

По сообщению Wall Street Journal, в Китае гаджеты могут быть тайно взломаны при помощи приложения My2022 — его обязаны в антиковидных целях установить все гости Олимпиады. При этом слежку, прослушивание и кражу личных данных якобы можно продолжить и после окончания Игр.

Аналогичные предупреждения для своих олимпийцев сделали Великобритания, Канада и Нидерланды. Ранее Китай обвиняли в установке шпионского программного обеспечения на телефоны туристов, посещающих провинцию Синьцзян, где проживает этническое меньшинство уйгуров. Китайская сторона эти подозрения отрицала.

Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля.