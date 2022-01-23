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Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 11:15

Спортсмены из США не будут брать на Олимпиаду свои мобильные телефоны

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Мобильный телефон.
Фото Global Look Press

Олимпийский комитет США призвал членов своей делегации на Играх-2022 не брать в Пекин свои личные мобильные устройства, и вместо них воспользоваться дешевыми «одноразовыми телефонами», которые можно использовать для связи с родными, а после возвращения домой — выбросить.

По сообщению Wall Street Journal, в Китае гаджеты могут быть тайно взломаны при помощи приложения My2022 — его обязаны в антиковидных целях установить все гости Олимпиады. При этом слежку, прослушивание и кражу личных данных якобы можно продолжить и после окончания Игр.

Аналогичные предупреждения для своих олимпийцев сделали Великобритания, Канада и Нидерланды. Ранее Китай обвиняли в установке шпионского программного обеспечения на телефоны туристов, посещающих провинцию Синьцзян, где проживает этническое меньшинство уйгуров. Китайская сторона эти подозрения отрицала.

Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля.

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