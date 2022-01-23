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Пекин-2022

Сегодня, 15:45

У участников предстоящей Олимпиады в Пекине выявлены 72 случая коронавируса

Иван Шитик
Корреспондент

Власти Китая выявили 72 инфицированных коронавирусом среди членов иностранных делегаций, прибывших на Олимпийские игры в Пекине, информирует ТАСС.

В период с 4 января по 22 января в Китай прибыло 2 586 членов делегаций, из них 171 спортсмен и официальное лицо и 2 415 — «представители других заинтересованных сторон». В результате тестирования было выявлено 72 инфицированных среди представителей других заинтересованных сторон. К настоящему времени среди атлетов и официальных лиц заразившихся не выявлено.

39 заразившихся были выявлены в результате тестирования в аэропорту, еще 33 — при тестировании в так называемых пузырях — строго определенных зонах, где будут жить, тренироваться и участвовать в соревнованиях прибывшие на Олимпиаду спортсмены и другие члены делегаций. Перемещение внутри пузырей строго регламентировано, а выход за их пределы не предусмотрен.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/13501677
Олимпиада
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