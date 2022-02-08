Медальный зачет Олимпиады-2022, 8 февраля: Россия опустилась на третье место, Китай — первый
В Пекине (Китай) проходят зимние Олимпийские игры-2022. У сборной России 2 золота, 3 серебра и 2 бронзы.
Все события дня Игр смотрите в нашей онлайн-трансляции.
Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 8 февраля
|Медальный зачет
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Все медали
|1
|
Китай
|3
|2
|0
|5
|2
|
Швеция
|3
|0
|0
|3
|3
|
Россия
|2
|3
|2
|7
|4
|
Нидерланды
|2
|2
|1
|5
|5
|
Германия
|2
|1
|0
|3
|6
|
Норвегия
|2
|0
|2
|4
|7
|
Словения
|2
|0
|1
|3
|8
|
Италия
|1
|3
|1
|5
|9
|
Канада
|1
|1
|4
|6
|10
|
Япония
|1
|1
|2
|4
|11
|
Швейцария
|1
|0
|2
|3
|12
|
Австралия
|1
|0
|1
|2
|13
|
Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|14
|
Франция
|0
|4
|0
|4
|15
|
США
|0
|3
|0
|3
|16
|
Австрия
|0
|2
|2
|4
|17
|
Венгрия
|0
|0
|2
|2
|18
|
Финляндия
|0
|0
|1
|1
|19
|
Польша
|0
|0
|1
|1
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