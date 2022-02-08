Медальный зачет Олимпиады-2022, 8 февраля: Россия опустилась на третье место, Китай — первый

В Пекине (Китай) проходят зимние Олимпийские игры-2022. У сборной России 2 золота, 3 серебра и 2 бронзы.

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Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 8 февраля

Медальный зачет Золото Серебро Бронза Все медали 1 Китай 3 2 0 5 2 Швеция 3 0 0 3 3 Россия 2 3 2 7 4 Нидерланды 2 2 1 5 5 Германия 2 1 0 3 6 Норвегия 2 0 2 4 7 Словения 2 0 1 3 8 Италия 1 3 1 5 9 Канада 1 1 4 6 10 Япония 1 1 2 4 11 Швейцария 1 0 2 3 12 Австралия 1 0 1 2 13 Новая Зеландия 1 0 0 1 14 Франция 0 4 0 4 15 США 0 3 0 3 16 Австрия 0 2 2 4 17 Венгрия 0 0 2 2 18 Финляндия 0 0 1 1 19 Польша 0 0 1 1

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