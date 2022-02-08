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Сегодня, 06:35

Медальный зачет Олимпиады-2022, 8 февраля: Россия опустилась на третье место, Китай — первый

Сергей Баюшкин
Корреспондент
Медальный зачет Олимпиады-2022 8 февраля.
Фото Reuters

В Пекине (Китай) проходят зимние Олимпийские игры-2022. У сборной России 2 золота, 3 серебра и 2 бронзы.

Все события дня Игр смотрите в нашей онлайн-трансляции.

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 8 февраля

Медальный зачет Золото Серебро Бронза Все медали
1
Китай
 3 2 0 5
2
Швеция
 3 0 0 3
3
Россия
 2 3 2 7
4
Нидерланды
 2 2 1 5
5
Германия
 2 1 0 3
6
Норвегия
 2 0 2 4
7
Словения
 2 0 1 3
8
Италия
 1 3 1 5
9
Канада
 1 1 4 6
10
Япония
 1 1 2 4
11
Швейцария
 1 0 2 3
12
Австралия
 1 0 1 2
13
Новая Зеландия
 1 0 0 1
14
Франция
 0 4 0 4
15
США
 0 3 0 3
16
Австрия
 0 2 2 4
17
Венгрия
 0 0 2 2
18
Финляндия
 0 0 1 1
19
Польша
 0 0 1 1

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Пекин-2022.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
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