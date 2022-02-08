Россия опустилась на седьмое место в общем зачете Олимпиады-2022, но лидирует по общему количеству медалей

Сборная России опустилась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине.

После победы немки Натали Гайзенбергер в санном спорте Германия вышла на третье место в зачете с 3 золотыми и 2 бронзовыми медалями.

Несмотря на то, что российская команда опустилась в общем зачете, у нее больше всех медалей в общей сложности. В активе команды ОКР 10 медалей: 2 золото, 3 серебра и 5 бронзовых наград.

Благодаря победе лыжницы Йонны Сундлинг Швеция поднялась на первое место в медальном зачете. Теперь у команды 4 золотые медали, одна серебряная и одна бронзовая. На втором месте сборная Нидерландов, на третьем Китай.