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Сегодня, 11:45

Медальный зачет Олимпиады-2022, 5 февраля: Россия на втором месте, Норвегия — первая

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 5 февраля
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Олимпиада-2022 в Пекине.
Фото Reuters

В Пекине (Китай) проходит зимняя Олимпиада-2022. В общем медальном зачете лидирует сборная Норвегии, у нее одна золотая медаль. На второй строчке располагается Россия (одно серебро).

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 5 февраля:

Медальный зачет Золото Серебро Бронза Все медали
1
Норвегия
 1 0 0 1
2
Россия
 0 1 0 1
3
Австрия
 0 0 1 1
4
Австралия
 0 0 0 0
5
Азербайджан
 0 0 0 0
6
Албания
 0 0 0 0
7
Андорра
 0 0 0 0
8
Аргентина
 0 0 0 0
9
Франция
 0 0 0 0
10
Армения
 0 0 0 0
11
Белоруссия
 0 0 0 0
12
Бельгия
 0 0 0 0
13
Бермуды
 0 0 0 0
14
Болгария
 0 0 0 0
15
Боливия
 0 0 0 0
16
Босния и Герцеговина
 0 0 0 0
17
Бразилия
 0 0 0 0
18
Великобритания
 0 0 0 0
19
Венгрия
 0 0 0 0
20
Финляндия
 0 0 0 0
21
Восточный Тимор
 0 0 0 0
22
Гана
 0 0 0 0
23
Германия
 0 0 0 0
24
Гонконг
 0 0 0 0
25
Греция
 0 0 0 0
26
Грузия
 0 0 0 0
27
Дания
 0 0 0 0
28
Израиль
 0 0 0 0
29
Индия
 0 0 0 0
30
Иран
 0 0 0 0
31
Ирландия
 0 0 0 0
32
Исландия
 0 0 0 0
33
Испания
 0 0 0 0
34
Италия
 0 0 0 0
35
Казахстан
 0 0 0 0
36
Канада
 0 0 0 0
37
Кения
 0 0 0 0
38
Кипр
 0 0 0 0
39
Киргизия
 0 0 0 0
40
Китай
 0 0 0 0
41
Колумбия
 0 0 0 0
42
Корея
 0 0 0 0
43
Косово
 0 0 0 0
44
Латвия
 0 0 0 0
45
Ливан
 0 0 0 0
46
Литва
 0 0 0 0
47
Лихтенштейн
 0 0 0 0
48
Люксембург
 0 0 0 0
49
Мадагаскар
 0 0 0 0
50
Малайзия
 0 0 0 0
51
Мальта
 0 0 0 0
52
Марокко
 0 0 0 0
53
Мексика
 0 0 0 0
54
Молдавия
 0 0 0 0
55
Монако
 0 0 0 0
56
Монголия
 0 0 0 0
57
Нигерия
 0 0 0 0
58
Нидерланды
 0 0 0 0
59
Новая Зеландия
 0 0 0 0
60
Пакистан
 0 0 0 0
61
Польша
 0 0 0 0
62
Португалия
 0 0 0 0
63
Пуэрто-Рико
 0 0 0 0
64
Румыния
 0 0 0 0
65
Сан-Марино
 0 0 0 0
66
Северная Македония
 0 0 0 0
67
Сербия
 0 0 0 0
68
Сингапур
 0 0 0 0
69
Словакия
 0 0 0 0
70
Словения
 0 0 0 0
71
США
 0 0 0 0
72
Таиланд
 0 0 0 0
73
Тайвань
 0 0 0 0
74
Того
 0 0 0 0
75
Тонга
 0 0 0 0
76
Турция
 0 0 0 0
77
Узбекистан
 0 0 0 0
78
Украина
 0 0 0 0
79
Филиппины
 0 0 0 0
80
Хорватия
 0 0 0 0
81
Черногория
 0 0 0 0
82
Чехия
 0 0 0 0
83
Чили
 0 0 0 0
84
Швейцария
 0 0 0 0
85
Швеция
 0 0 0 0
86
Эквадор
 0 0 0 0
87
Эритрея
 0 0 0 0
88
Эстония
 0 0 0 0
89
ЮАР
 0 0 0 0
90
Ямайка
 0 0 0 0
91
Япония
 0 0 0 0

Большой анонс соревнований Олимпиады в субботу, 5 февраля, — на этой странице.

Все события дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Пекин-2022.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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