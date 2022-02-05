Медальный зачет Олимпиады-2022, 5 февраля: Россия на втором месте, Норвегия — первая
Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 5 февраля
В Пекине (Китай) проходит зимняя Олимпиада-2022. В общем медальном зачете лидирует сборная Норвегии, у нее одна золотая медаль. На второй строчке располагается Россия (одно серебро).
Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 5 февраля:
|Медальный зачет
|Золото
|Серебро
|Бронза
|
Все медали
|1
|
Норвегия
|1
|0
|0
|1
|2
|
Россия
|0
|1
|0
|1
|3
|
Австрия
|0
|0
|1
|1
|4
|
Австралия
|0
|0
|0
|0
|5
|
Азербайджан
|0
|0
|0
|0
|6
|
Албания
|0
|0
|0
|0
|7
|
Андорра
|0
|0
|0
|0
|8
|
Аргентина
|0
|0
|0
|0
|9
|
Франция
|0
|0
|0
|0
|10
|
Армения
|0
|0
|0
|0
|11
|
Белоруссия
|0
|0
|0
|0
|12
|
Бельгия
|0
|0
|0
|0
|13
|
Бермуды
|0
|0
|0
|0
|14
|
Болгария
|0
|0
|0
|0
|15
|
Боливия
|0
|0
|0
|0
|16
|
Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|17
|
Бразилия
|0
|0
|0
|0
|18
|
Великобритания
|0
|0
|0
|0
|19
|
Венгрия
|0
|0
|0
|0
|20
|
Финляндия
|0
|0
|0
|0
|21
|
Восточный Тимор
|0
|0
|0
|0
|22
|
Гана
|0
|0
|0
|0
|23
|
Германия
|0
|0
|0
|0
|24
|
Гонконг
|0
|0
|0
|0
|25
|
Греция
|0
|0
|0
|0
|26
|
Грузия
|0
|0
|0
|0
|27
|
Дания
|0
|0
|0
|0
|28
|
Израиль
|0
|0
|0
|0
|29
|
Индия
|0
|0
|0
|0
|30
|
Иран
|0
|0
|0
|0
|31
|
Ирландия
|0
|0
|0
|0
|32
|
Исландия
|0
|0
|0
|0
|33
|
Испания
|0
|0
|0
|0
|34
|
Италия
|0
|0
|0
|0
|35
|
Казахстан
|0
|0
|0
|0
|36
|
Канада
|0
|0
|0
|0
|37
|
Кения
|0
|0
|0
|0
|38
|
Кипр
|0
|0
|0
|0
|39
|
Киргизия
|0
|0
|0
|0
|40
|
Китай
|0
|0
|0
|0
|41
|
Колумбия
|0
|0
|0
|0
|42
|
Корея
|0
|0
|0
|0
|43
|
Косово
|0
|0
|0
|0
|44
|
Латвия
|0
|0
|0
|0
|45
|
Ливан
|0
|0
|0
|0
|46
|
Литва
|0
|0
|0
|0
|47
|
Лихтенштейн
|0
|0
|0
|0
|48
|
Люксембург
|0
|0
|0
|0
|49
|
Мадагаскар
|0
|0
|0
|0
|50
|
Малайзия
|0
|0
|0
|0
|51
|
Мальта
|0
|0
|0
|0
|52
|
Марокко
|0
|0
|0
|0
|53
|
Мексика
|0
|0
|0
|0
|54
|
Молдавия
|0
|0
|0
|0
|55
|
Монако
|0
|0
|0
|0
|56
|
Монголия
|0
|0
|0
|0
|57
|
Нигерия
|0
|0
|0
|0
|58
|
Нидерланды
|0
|0
|0
|0
|59
|
Новая Зеландия
|0
|0
|0
|0
|60
|
Пакистан
|0
|0
|0
|0
|61
|
Польша
|0
|0
|0
|0
|62
|
Португалия
|0
|0
|0
|0
|63
|
Пуэрто-Рико
|0
|0
|0
|0
|64
|
Румыния
|0
|0
|0
|0
|65
|
Сан-Марино
|0
|0
|0
|0
|66
|
Северная Македония
|0
|0
|0
|0
|67
|
Сербия
|0
|0
|0
|0
|68
|
Сингапур
|0
|0
|0
|0
|69
|
Словакия
|0
|0
|0
|0
|70
|
Словения
|0
|0
|0
|0
|71
|
США
|0
|0
|0
|0
|72
|
Таиланд
|0
|0
|0
|0
|73
|
Тайвань
|0
|0
|0
|0
|74
|
Того
|0
|0
|0
|0
|75
|
Тонга
|0
|0
|0
|0
|76
|
Турция
|0
|0
|0
|0
|77
|
Узбекистан
|0
|0
|0
|0
|78
|
Украина
|0
|0
|0
|0
|79
|
Филиппины
|0
|0
|0
|0
|80
|
Хорватия
|0
|0
|0
|0
|81
|
Черногория
|0
|0
|0
|0
|82
|
Чехия
|0
|0
|0
|0
|83
|
Чили
|0
|0
|0
|0
|84
|
Швейцария
|0
|0
|0
|0
|85
|
Швеция
|0
|0
|0
|0
|86
|
Эквадор
|0
|0
|0
|0
|87
|
Эритрея
|0
|0
|0
|0
|88
|
Эстония
|0
|0
|0
|0
|89
|
ЮАР
|0
|0
|0
|0
|90
|
Ямайка
|0
|0
|0
|0
|91
|
Япония
|0
|0
|0
|0
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