В Пекине (Китай) проходит зимняя Олимпиада-2022. В общем медальном зачете лидирует сборная Норвегии, у нее одна золотая медаль. На второй строчке располагается Россия (одно серебро).

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 5 февраля:

Медальный зачет Золото Серебро Бронза Все медали 1 Норвегия 1 0 0 1 2 Россия 0 1 0 1 3 Австрия 0 0 1 1 4 Австралия 0 0 0 0 5 Азербайджан 0 0 0 0 6 Албания 0 0 0 0 7 Андорра 0 0 0 0 8 Аргентина 0 0 0 0 9 Франция 0 0 0 0 10 Армения 0 0 0 0 11 Белоруссия 0 0 0 0 12 Бельгия 0 0 0 0 13 Бермуды 0 0 0 0 14 Болгария 0 0 0 0 15 Боливия 0 0 0 0 16 Босния и Герцеговина 0 0 0 0 17 Бразилия 0 0 0 0 18 Великобритания 0 0 0 0 19 Венгрия 0 0 0 0 20 Финляндия 0 0 0 0 21 Восточный Тимор 0 0 0 0 22 Гана 0 0 0 0 23 Германия 0 0 0 0 24 Гонконг 0 0 0 0 25 Греция 0 0 0 0 26 Грузия 0 0 0 0 27 Дания 0 0 0 0 28 Израиль 0 0 0 0 29 Индия 0 0 0 0 30 Иран 0 0 0 0 31 Ирландия 0 0 0 0 32 Исландия 0 0 0 0 33 Испания 0 0 0 0 34 Италия 0 0 0 0 35 Казахстан 0 0 0 0 36 Канада 0 0 0 0 37 Кения 0 0 0 0 38 Кипр 0 0 0 0 39 Киргизия 0 0 0 0 40 Китай 0 0 0 0 41 Колумбия 0 0 0 0 42 Корея 0 0 0 0 43 Косово 0 0 0 0 44 Латвия 0 0 0 0 45 Ливан 0 0 0 0 46 Литва 0 0 0 0 47 Лихтенштейн 0 0 0 0 48 Люксембург 0 0 0 0 49 Мадагаскар 0 0 0 0 50 Малайзия 0 0 0 0 51 Мальта 0 0 0 0 52 Марокко 0 0 0 0 53 Мексика 0 0 0 0 54 Молдавия 0 0 0 0 55 Монако 0 0 0 0 56 Монголия 0 0 0 0 57 Нигерия 0 0 0 0 58 Нидерланды 0 0 0 0 59 Новая Зеландия 0 0 0 0 60 Пакистан 0 0 0 0 61 Польша 0 0 0 0 62 Португалия 0 0 0 0 63 Пуэрто-Рико 0 0 0 0 64 Румыния 0 0 0 0 65 Сан-Марино 0 0 0 0 66 Северная Македония 0 0 0 0 67 Сербия 0 0 0 0 68 Сингапур 0 0 0 0 69 Словакия 0 0 0 0 70 Словения 0 0 0 0 71 США 0 0 0 0 72 Таиланд 0 0 0 0 73 Тайвань 0 0 0 0 74 Того 0 0 0 0 75 Тонга 0 0 0 0 76 Турция 0 0 0 0 77 Узбекистан 0 0 0 0 78 Украина 0 0 0 0 79 Филиппины 0 0 0 0 80 Хорватия 0 0 0 0 81 Черногория 0 0 0 0 82 Чехия 0 0 0 0 83 Чили 0 0 0 0 84 Швейцария 0 0 0 0 85 Швеция 0 0 0 0 86 Эквадор 0 0 0 0 87 Эритрея 0 0 0 0 88 Эстония 0 0 0 0 89 ЮАР 0 0 0 0 90 Ямайка 0 0 0 0 91 Япония 0 0 0 0

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