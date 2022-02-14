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Сегодня, 15:35

Олимпиада-2022, медальный зачет 14 февраля: Россия идет седьмой, Норвегия — первая

Россия опустилась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады-2022
Понедельник на Олимпиаде.
Фото Reuters
В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022.

В понедельник, 14 февраля, будет разыграно четыре комплекта медалей.

Кайлли Хамфрис из США взяла золото в бобслее.

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли турнир танцоров.

Фристайлистка Сюй Мэнтао из Китая стала лучшей в акробатике.

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 14 февраля

З С Б Всего

1

Норвегия

9

5

7

21

2

Германия

8

5

1

14

3

США

7

6

3

16

4

Нидерланды

6

4

2

12

5

Швеция

5

3

3

11

6

Китай

5

3

2

10

7

Россия

4

6

8

18

8

Австрия

4

6

4

14

9

Франция

3

6

2

11

10

Швейцария

3

0

5

8

Полностью медальный зачет — здесь.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Пекин-2022.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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