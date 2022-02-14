Олимпиада-2022, медальный зачет 14 февраля: Россия идет седьмой, Норвегия — первая
Россия опустилась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады-2022
В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022.
В понедельник, 14 февраля, будет разыграно четыре комплекта медалей.
Кайлли Хамфрис из США взяла золото в бобслее.
Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли турнир танцоров.
Фристайлистка Сюй Мэнтао из Китая стала лучшей в акробатике.
Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 14 февраля
|З
|С
|Б
|Всего
|
1
|
Норвегия
|
9
|
5
|
7
|
21
|
2
|
Германия
|
8
|
5
|
1
|
14
|
3
|
США
|
7
|
6
|
3
|
16
|
4
|
Нидерланды
|
6
|
4
|
2
|
12
|
5
|
Швеция
|
5
|
3
|
3
|
11
|
6
|
Китай
|
5
|
3
|
2
|
10
|
7
|
Россия
|
4
|
6
|
8
|
18
|
8
|
Австрия
|
4
|
6
|
4
|
14
|
9
|
Франция
|
3
|
6
|
2
|
11
|
10
|
Швейцария
|
3
|
0
|
5
|
8
Полностью медальный зачет — здесь.
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