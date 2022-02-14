Россия опустилась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады-2022

В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022

В понедельник, 14 февраля, будет разыграно четыре комплекта медалей.

Кайлли Хамфрис из США взяла золото в бобслее.

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли турнир танцоров.

Фристайлистка Сюй Мэнтао из Китая стала лучшей в акробатике.

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 14 февраля

З С Б Всего 1 Норвегия 9 5 7 21 2 Германия 8 5 1 14 3 США 7 6 3 16 4 Нидерланды 6 4 2 12 5 Швеция 5 3 3 11 6 Китай 5 3 2 10 7 Россия 4 6 8 18 8 Австрия 4 6 4 14 9 Франция 3 6 2 11 10 Швейцария 3 0 5 8

Полностью медальный зачет — здесь.

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