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Сегодня, 11:55

Медальный зачет Олимпиады-2022, 11 февраля: Россия идет на восьмом месте, Германия — первая

Сергей Ревенко
Корреспондент
Олимпийские игры в Пекине.
Фото Getty Images
В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022.

Сегодня, 11 февраля, будет разыграно семь комплектов медалей.

Финский лыжник Иво Нисканен завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на 15 км, россиянин Александр Большунов пришел к финишу вторым, третья строчка — у норвежца Йоханнеса Клебо.

Аюму Хирано из Японии стал лучшим в сноуборде (хаф-пайп).

Швейцарка Лара Гут-Бехрами выиграла золотую медаль в горных лыжах.

Сборная Германии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв шесть золотых медалей. Россия расположилась на восьмой строчке — у нашей сборной 2 золота, 4 серебра и 6 бронзовых наград.

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 11 февраля

Медальный зачёт
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Германия
 6 3 0 9
2
Норвегия
 5 3 5 13
3
Австрия
 4 6 4 14
4
США
 4 5 1 10
5
Нидерланды
 4 3 1 8
6
Швеция
 4 1 2 7
7
Китай
 3 3 0 6
8
Россия
 2 4 6 12
9
Италия
 2 4 2 8
10
Япония
 2 2 4 8

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Пекин-2022. Полностью медальный зачет — здесь.

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