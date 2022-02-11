Медальный зачет Олимпиады-2022, 11 февраля: Россия идет на восьмом месте, Германия — первая

В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022

Сегодня, 11 февраля, будет разыграно семь комплектов медалей.

Финский лыжник Иво Нисканен завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на 15 км, россиянин Александр Большунов пришел к финишу вторым, третья строчка — у норвежца Йоханнеса Клебо.

Аюму Хирано из Японии стал лучшим в сноуборде (хаф-пайп).

Швейцарка Лара Гут-Бехрами выиграла золотую медаль в горных лыжах.

Сборная Германии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв шесть золотых медалей. Россия расположилась на восьмой строчке — у нашей сборной 2 золота, 4 серебра и 6 бронзовых наград.

Медальный зачёт Золото Серебро Бронза Всего 1 Германия 6 3 0 9 2 Норвегия 5 3 5 13 3 Австрия 4 6 4 14 4 США 4 5 1 10 5 Нидерланды 4 3 1 8 6 Швеция 4 1 2 7 7 Китай 3 3 0 6 8 Россия 2 4 6 12 9 Италия 2 4 2 8 10 Япония 2 2 4 8

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Пекин-2022. Полностью медальный зачет — здесь.