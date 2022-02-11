Медальный зачет Олимпиады-2022, 11 февраля: Россия идет на восьмом месте, Германия — первая
В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022.
Сегодня, 11 февраля, будет разыграно семь комплектов медалей.
Финский лыжник Иво Нисканен завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на 15 км, россиянин Александр Большунов пришел к финишу вторым, третья строчка — у норвежца Йоханнеса Клебо.
Аюму Хирано из Японии стал лучшим в сноуборде (хаф-пайп).
Швейцарка Лара Гут-Бехрами выиграла золотую медаль в горных лыжах.
Сборная Германии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв шесть золотых медалей. Россия расположилась на восьмой строчке — у нашей сборной 2 золота, 4 серебра и 6 бронзовых наград.
Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 11 февраля
|Медальный зачёт
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|1
|6
|3
|0
|9
|2
|5
|3
|5
|13
|3
|4
|6
|4
|14
|4
|4
|5
|1
|10
|5
|4
|3
|1
|8
|6
|4
|1
|2
|7
|7
|3
|3
|0
|6
|8
|2
|4
|6
|12
|9
|2
|4
|2
|8
|10
|2
|2
|4
|8
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