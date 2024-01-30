НОК Канады обсуждает с федерацией фигурного катания возможность обжалования решения ISU

Национальный олимпийский комитет (НОК) Канады и Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) обсуждают возможности подачи апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении олимпийских медалей в командном турнире.

«Олимпийский комитет Канады очень сильно разочарован тем, что ISU не присудил бронзовые медали командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине канадским фигуристам после дисквалификации Камилы Валиевой. Мы обсуждаем со Skate Canada возможности для подачи апелляции», — приводит ТАСС заявление НОК Канады.

30 января ISU присудил сборной России третье место по итогам командного турнира на Олимпийских играх 2022 года. Это произошло после аннулирования результатов Камилы Валиевой, которую 29 января CAS дисквалифицировал на четыре года.

После решения ISU Федерация фигурного катания Канады заявила, что не согласна с таким исходом и рассмотрит варианты обжалования этого решения. Канадская сборная осталась на четвертом месте в командном турнире на Олимпиаде-2022.